La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra intensificó los operativos de recuperación de espacios públicos en la zona de Los Pozos y la avenida Brasil, donde retiró objetos, enseres y otros elementos que ocupaban las aceras e impedían el libre desplazamiento de los peatones. Durante las intervenciones también se decomisaron productos y una cuadratrack que obstruía completamente el paso.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Paulo César Viruez, explicó que estos controles forman parte de un trabajo que se desarrolla desde hace aproximadamente un mes y que busca recuperar de manera definitiva los espacios ocupados irregularmente.

“Como es bien sabido, la ciudadanía tiene conocimiento de que esto lo venimos haciendo hace aproximadamente un mes de la recuperación definitiva de este espacio. En el marco de seguridad ciudadana, en lo que es la ley 264 y la normativa de espacios públicos 050 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, estamos haciendo la recuperación de los espacios de forma continua y permanente, dejando puntos fijos”, señaló.

Viruez indicó que, pese a las anteriores intervenciones, nuevamente se detectó la presencia de comerciantes que intentaban instalarse de manera irregular en el sector de Los Pozos. Ante esta situación, personal de diferentes unidades municipales, la Dirección de Actividades Económicas y la Jefatura de Espacios Públicos se trasladó hasta el lugar para retirar los objetos que ocupaban áreas de circulación.

Durante el operativo se decomisaron productos y artefactos que estaban colocados sobre las aceras. El funcionario remarcó que estos espacios deben permanecer libres para garantizar el desplazamiento de las personas.

“Dentro de lo que es el trabajo de despeje, tenemos que hacer el retiro de aquellos enseres y actividades que tienen desarrolladas en las aceras, toda vez que la normativa indica que las aceras tienen que estar expeditas para el desplazamiento peatonal de los ciudadanos. Asimismo, lo que es la ciclovía y la calle para el desplazamiento de las bicicletas como también de los vehículos motorizados”, manifestó en contacto con Notivisión.

Comerciantes deberán pagar multas

Respecto a las personas que fueron encontradas ocupando espacios públicos, Viruez confirmó que están siendo notificadas y que, para recuperar sus pertenencias decomisadas, deberán cumplir con el procedimiento administrativo y cancelar las multas correspondientes.

“Ellos están siendo notificados y han sido retirados de todo aquello que estaban obstruyendo las vías y para la recuperación de sus enseres como tal, ellos tienen que aproximarse a las instancias administrativas, pagar las multas correspondientes, toda vez que estos operativos generan un desgaste económico al municipio y por qué no decirlo a la ciudadanía”, sostuvo.

El secretario municipal también anunció que los controles no se limitarán a Los Pozos, sino que llegarán a diferentes sectores de la capital cruceña, entre ellos el mercado La Ramada y la zona del Plan 3000.

“En el marco del trabajo que venimos desarrollando como Alcaldía, esto se va a replicar en todos los mercados, incluido el mercado La Ramada, la zona del Plan 3000, lo que es los mercados y las alamedas que están siendo tomadas de forma arbitraria”, afirmó.

Operativo también llegó a la avenida Brasil

Otro de los puntos intervenidos fue la avenida Brasil, en inmediaciones del Segundo Anillo, donde el municipio continuó con las tareas de recuperación de aceras que estaban siendo utilizadas para colocar herramientas, motocicletas y otros objetos.

Viruez aseguró que este sector ya fue recuperado y pidió a los propietarios de los negocios respetar los espacios destinados al tránsito peatonal y vehicular, para evitar que vuelvan a ser ocupados.

“El trabajo de la Alcaldía es intenso, es 24/7 y de forma permanente. En ese entendido tenemos nosotros esta área ya como recuperada y pedimos el respeto a aquellos negocios que están en el lugar sobre el segundo anillo de la avenida Brasil de poder no tomar nuevamente estas aceras, estos espacios que están destinados para el desplazamiento libre de lo que es el peatón como también del tránsito vehicular, toda vez de que ponen en riesgo la vida de las personas”, expresó.

La autoridad agregó que durante la intervención se retiraron diferentes accesorios y objetos que obstaculizaban las aceras públicas, entre ellos herramientas, motocicletas y cuadratracks.

Uno de los decomisos fue una cuadratrack que, según explicó, ocupaba completamente el espacio destinado al paso de los peatones.

“Sí es, hemos decomisado una cuadratracks que se encontraba obstruyendo totalmente lo que es el espacio de las aceras públicas como tal y por lo tanto las personas que son propietarias pueden hacer el trámite administrativo bajo lo que es el pago de una multa para recuperar la misma”, concluyó.