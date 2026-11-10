Entre telas, hilos y agujas, doña Valeria ha construido durante una década el sustento de su familia. Su máquina de coser ha sido su principal herramienta de trabajo, pero hoy enfrenta una realidad cada vez más difícil: los materiales cuestan más, los clientes son menos y el dinero que recibe apenas alcanza para cubrir las necesidades del hogar.

Desde su puesto en un mercado de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra, esta trabajadora continúa ofreciendo servicios de costura y arreglo de prendas, una actividad que le ha permitido salir adelante durante los últimos diez años.

Sin embargo, asegura que el movimiento comercial ya no es el mismo y que las dificultades económicas se sienten cada día.

Doña Valeria recuerda que, cuando comenzó con su oficio, había mayor demanda y los ingresos permitían sostener a su familia con menos dificultades.

“Esto ha sido mi trabajo para vivir. Con esto vivo yo y toda mi familia. Así trabajo desde hace unos diez años”, relató.

La costurera cuenta que anteriormente los clientes llegaban con frecuencia para ajustar, reparar o modificar sus prendas.

Pero ahora las jornadas transcurren con menos movimiento.

“Más antes, claro que se podía trabajar, había movimiento y ahora está en silencio, así como se ve ahorita”, expresó con preocupación.

Uno de los principales problemas que enfrenta es el encarecimiento de los insumos necesarios para realizar su trabajo.

Según explicó, un repuesto para su máquina de coser que antes conseguía por aproximadamente Bs 10 ahora puede costarle entre Bs 20 y Bs 25, dependiendo del lugar donde lo compre.

Este incremento representa un gasto adicional para su pequeño emprendimiento.

Sin embargo, trasladar esos costos al precio de sus servicios tampoco resulta sencillo.

La trabajadora señaló que, cuando intenta cobrar Bs 5 adicionales por un arreglo, muchos clientes prefieren pagar la tarifa anterior o simplemente dejan de solicitar el servicio.

“Quiero subir unos cinco pesos más y no quieren pagar, quieren pagar lo mismo nomás”, lamentó.

Para doña Valeria, la disminución de las ventas no se debe únicamente al precio de los arreglos, sino también a las dificultades que atraviesan sus clientes.

Cuenta que algunas personas ya no llevan sus prendas para hacerlas ajustar o reparar porque tienen otras necesidades que atender.

“Ya no quieren hacer acomodar sus prendas porque no hay plata”, sostuvo.

La costurera reconoce que mantener su emprendimiento se ha convertido en un desafío constante.

Los gastos del hogar, la compra de materiales y la falta de trabajo hacen que cada jornada sea una lucha por conseguir ingresos.

“No alcanza la platita que recibimos, digamos, y así está la cosa aquí en Bolivia”, manifestó.

Pese a las dificultades, doña Valeria continúa detrás de su máquina de coser, atendiendo a quienes todavía necesitan sus servicios.