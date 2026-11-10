Atacan con machete a un hombre y le roban Bs 2.000: sospechan que lo siguieron desde un cajero

Un hombre de 46 años fue víctima de un violento asalto en el barrio Flamingo, ubicado en inmediaciones de la doble vía La Guardia y el quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron, lo atacaron con un machete y le robaron Bs 2.000.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima transitaba por el sector, aparentemente después de haber retirado dinero de un cajero automático. Los antisociales presuntamente lo habrían seguido desde ese lugar hasta encontrar el momento para interceptarlo.

Según los datos del caso, uno de los sujetos descendió de la motocicleta y arremetió contra el hombre con un machete. El ataque lo hizo caer al suelo, donde también fue golpeado, mientras el delincuente aprovechó para sustraerle los Bs 2.000 que llevaba consigo. Luego del asalto, los responsables escaparon.

Este nuevo hecho genera preocupación debido a que se registró aproximadamente una hora después de otro asalto ocurrido en la zona de La Cuchilla, donde también fue víctima un joven que salía de un cajero automático.

Ambos casos tienen un elemento en común: las víctimas habrían sido abordadas después de retirar dinero, por lo que no se descarta que los delincuentes estén siguiendo a las personas que realizan transacciones en cajeros para luego interceptarlas y quitarles sus pertenencias.

Tras el violento episodio, el hombre de 46 años acudió a la Policía y sentó la denuncia en dependencias de la Radial 17 y medio, en Santa Cruz de la Sierra.