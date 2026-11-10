Tremendazos y la reina del carnaval presentan ante el Concejo Municipal su proyecto de Carnaval Patrimonial

La comparsa coronadora Tremendazos, en compañía de la reina del carnaval, Ana Fabia I, acudió formalmente al Concejo Municipal de Santa Cruz para presentar su proyecto institucional centrado en la valorización y proyección internacional de la "Fiesta Grande". La iniciativa busca coordinar esfuerzos públicos y privados para lograr que la festividad sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante la presentación, representantes de la comparsa destacaron la necesidad de consolidar una agenda de trabajo conjunto entre el gobierno municipal, la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) y la sociedad civil, con la mirada puesta en la postulación oficial de Bolivia ante el organismo internacional hacia el año 2029.

"La piedra fundamental de nuestro proyecto se llama Carnaval Patrimonial. Nosotros creemos que ya llegó la hora de que el carnaval cruceño sea declarado como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y para lograr este objetivo creemos que tenemos que coadyuvar entre todas las autoridades, la ACCC y todos los actores para que finalmente nuestro carnaval, que es tan rico en cultura, pueda ser reconocido a nivel internacional y podamos tener cada vez más visitantes del exterior", señaló el portavoz de Los Tremendazos, remarcando que, aunque existen avances previos, los preparativos formales deben intensificarse desde ahora.

Por su parte, la soberana de la fiesta grande, Ana Fabia I, convocó a la ciudadanía a sumarse activamente a las actividades que ya se encuentran en marcha de cara a la próxima edición carnestolenda.

"Nosotros en realidad ya arrancamos el carnaval desde septiembre. Quiero volver a hacerles la invitación a que participen, porque el carnaval es de todos: del pueblo, de los coronadores, de las autoridades y de las instituciones. Lo importante es que lo disfruten y sean parte de él", manifestó la reina del carnaval.

La recepción del proyecto estuvo a cargo de la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, quien ratificó el compromiso de la institución legislativa para respaldar las gestiones y destacó el impacto global de la festividad en la economía local.

"Las puertas del Concejo Municipal están abiertas de par en par; la cultura para nosotros es fundamental y, cómo no, la fiesta grande de los cruceños. Hay que promover e incentivar lo nuestro y fortalecer nuestra cultura, pero también debemos recordar que el carnaval lleva adelante la mayor actividad económica del departamento", concluyó Nayar.

Con este hito institucional, la comparsa coronadora y las autoridades municipales dan inicio a la ruta técnica y cultural para formalizar el expediente de candidatura internacional del Carnaval de Santa Cruz de la Sierra.