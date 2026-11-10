“No podemos seguir esperando”: alcalde Saavedra pide iniciar la redistribución de recursos en 2027

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, sostuvo que la redistribución de los recursos económicos entre el Gobierno central y las entidades territoriales debe comenzar en 2027 y afirmó que el país no puede seguir postergando una demanda que, según señaló, lleva más de dos décadas sin respuesta.

La autoridad se refirió a la reunión que sostuvo con alcaldes de las ciudades capitales del país para abordar la propuesta del 50/50, una iniciativa que busca mejorar la distribución de los recursos y permitir que las regiones tengan mayores posibilidades de atender las necesidades de sus habitantes.

Saavedra evitó adelantar porcentajes o cifras sobre cómo debería aplicarse esta redistribución y señaló que esa definición debe construirse mediante el diálogo y el respeto entre todas las instituciones involucradas.

“A través de varios mecanismos, desde el 50-50, que eso es lógicamente el eje central de todo esto, la coparticipación, mejorar la posibilidad de atender la salud, atender la educación, la infraestructura, y además que es una demanda histórica de las regiones”, señaló el alcalde.

En esa línea, explicó que todavía no corresponde establecer cuánto le tocaría a cada institución, debido a que existen otras entidades que también deben participar en la discusión sobre la distribución de los recursos.

“Ahora, ¿cómo se debe hacer esa redistribución? ¿En qué porcentaje para cada uno? Eso está en función a la coherencia, al respeto entre todos los involucrados. Somos respetuosos y vamos a seguirnos respetuosos de no decir ninguna cifra hasta que haya estas reuniones por respeto a las otras instituciones que también les corresponde la distribución del 50-50”, manifestó.

El alcalde también indicó que, durante las conversaciones, se avanzó en la propuesta de que el Gobierno central vuelva a asumir algunas responsabilidades que fueron trasladadas a las entidades subnacionales, principalmente durante la anterior gestión gubernamental.

Además, anunció que ya se establecieron contactos con representantes del Gobierno y que existe predisposición para sostener reuniones que permitan avanzar en la iniciativa.

“Esto va a avanzar. También hemos contactado a algunas personas del gobierno y hay la predisposición de poder reunirnos para poder avanzar en esto. Porque al final, el que lleguen recursos a las regiones le beneficia a la gente que vive en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, siempre vamos a defender que lleguen más recursos”, sostuvo Saavedra.

La autoridad remarcó que el objetivo no debe centrarse únicamente en la distribución de porcentajes, sino en garantizar que los municipios y departamentos cuenten con mayores recursos para responder a las demandas de la población.

“Eso es lo que se necesita. Entonces, ojalá que haya la posibilidad de aumentar los recursos. Ojalá que cuando también se vea el tema de los municipios, nos lleguen más recursos”, agregó.

Finalmente, Saavedra puso una fecha para concretar este proceso y afirmó que la redistribución debe comenzar en 2027, al considerar que se trata de una reivindicación que las regiones vienen planteando desde hace muchos años.

“La redistribución tiene que empezar en el 2027. Eso se tiene que dar. No podemos seguir esperando. Porque este no es un tema de ahora. Esto viene, esto es histórico, esto viene desde hace más de 20 años”, concluyó.