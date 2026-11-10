Un hombre de 46 años fue víctima de un violento atraco cuando estaba a punto de ingresar a su domicilio, ubicado en la zona del barrio Flamingo, sobre la doble vía a La Guardia. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y uno de ellos lo atacó con un machete para robarle Bs 2.000.

El hecho ocurrió aproximadamente una hora después de otro ataque con machete registrado en la zona de La Cuchilla, lo que llamó la atención por la cercanía entre ambos lugares y el corto tiempo transcurrido.

La víctima relató que acababa de salir de un cajero automático y se disponía a entrar a su vivienda cuando fue sorprendido por los delincuentes. Según su testimonio, uno de los atacantes descendió de la motocicleta y se acercó con el rostro descubierto, mientras su cómplice permanecía en el vehículo con un casco puesto.

“El que me atacó estaba totalmente la cara descubierta, era alto, flaco, y el que estaba en la moto ya estaba con casco. Sí, dos mil bolivianos”, contó el afectado al recordar las características del sujeto que lo agredió y el monto que le robaron.

El hombre también señaló que ambos hechos ocurrieron en sectores relativamente cercanos. “Sí, es más o menos la misma zona, porque la del otro caso fue la Cuchilla y nosotros fue en Flamingo que estamos a unos cuantos kilómetros, un kilómetro, dos kilómetros”, relató.

Al recordar los momentos de violencia, explicó que inicialmente pensó que quien se acercaba era un conocido, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba en peligro cuando vio el machete.

“Yo pensé que era un amigo o alguien, digamos. Y cuando veo que me ataca con un machete, yo me voy para atrás y ahí lo empujo con mi pie, y ahí que caigo y me atraca”, contó.

Durante el forcejeo, el delincuente habría intentado herirlo con el arma blanca. Como consecuencia del ataque, la víctima terminó con lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Pero el tipo en el forcejeo me quería lastimar con el machete. Estoy lastimado aquí en los hombros, en el codo, en la mano, en la pierna”, manifestó.

Consultado sobre si sentará una denuncia por lo ocurrido, el afectado confirmó su decisión de acudir ante las autoridades. “Sí, voy a sentar la denuncia”, aseguró.