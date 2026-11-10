Familiares exigen liberar a estudiantes y docentes aprehendidos durante protestas

Familiares y allegados de estudiantes y docentes aprehendidos durante las movilizaciones y bloqueos contra la descentralización educativa protagonizaron este martes 10 de noviembre una protesta en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, para exigir información sobre la situación jurídica de los detenidos.

La concentración se desarrolló en exteriores de las dependencias policiales, donde los manifestantes bloquearon una vía en rechazo a las aprehensiones registradas durante las protestas del sector educativo.

Efectivos policiales intervinieron para despejar el lugar y utilizaron agentes químicos para dispersar a las personas que permanecían en la protesta.

Familiares exigen conocer la situación de los detenidos

La movilización surgió después de que estudiantes y docentes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo fueran trasladados a dependencias policiales, en medio de los operativos realizados durante las protestas contra la propuesta de descentralización educativa.

Un abogado de los aprehendidos informó que serían más de 30 personas, entre varones y mujeres, cuya situación jurídica todavía no había sido definida.

“Habrían más de 30 personas aprehendidas que estarían en dependencias policiales, de las cuales su situación aún no se define”, manifestó.

El jurista explicó que ingresaría a instalaciones de la Felcc para verificar las condiciones en las que se encontraban sus defendidos y conocer las actuaciones policiales correspondientes.

Abogado denuncia detenciones dentro del instituto

La defensa de los aprehendidos cuestionó las circunstancias del operativo policial y aseguró que varios de sus clientes se encontraban dentro de las instalaciones del Instituto Pedro Domingo Murillo cuando fueron detenidos.

“Mis clientes y las personas se encontraban dentro de la institución Pedro Domingo Murillo. En el momento no se les ha podido encontrar in flagrancia”, afirmó el abogado.

Asimismo, denunció que los estudiantes y docentes habrían sido agredidos durante la intervención y sostuvo que no existían elementos suficientes para justificar las aprehensiones.