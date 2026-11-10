Un perro llamado La Roca evitó que un delincuente ingresara por la fuerza a una vivienda e intentara asaltar a una joven de aproximadamente 20 años, en la zona Amor de Dios de la ciudad de El Alto. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que la joven llega a su domicilio y, cuando intenta ingresar, un sujeto aparece detrás de ella y trata de entrar por la fuerza. La víctima empuja la puerta para impedirlo y ambos forcejean, hasta que aparece su mascota.

El can, de dos años, comenzó a ladrar y logró ahuyentar al delincuente, quien escapó del lugar. La Roca incluso lo persiguió durante aproximadamente una cuadra, evitando que el sujeto continuara con su intento de robo.

“Qué bien que haya salvado a la señorita, ese perrito”, comentó una vecina al destacar la reacción del animal, que se convirtió en el protagonista de las imágenes.

Tras el hecho, los vecinos de la zona Amor de Dios expresaron su preocupación por la inseguridad y denunciaron la falta de luminarias y de patrullajes policiales.

“Seguridad pedimos nosotros, en las mañanas no hay que salir. Parece que no sale, no se ve en las calles, policías, nada”, manifestó una de las personas consultadas.

Además, los habitantes señalaron que se registran robos de llantas y otros objetos, y alertaron sobre la circulación de vehículos sin placas que, según indicaron, podrían ser utilizados por delincuentes para cometer hechos ilícitos.

Los vecinos piden mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar nuevos ataques en el sector.