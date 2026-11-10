Analista explica quién podría reemplazar a Romer Saucedo en el TSJ

Ante la ausencia de Romer Saucedo, quien anunció su salida de Bolivia y se declaró en el exilio, el constitucionalista José Luis Santistevan explicó que el máximo tribunal puede continuar funcionando con sus actuales magistrados y que la suplente Mirian Rosell podría incorporarse conforme a las disposiciones legales. Mientras tanto, Rosmery Ruiz ejerce temporalmente la Presidencia y la Sala Plena se prepara para evaluar la situación del magistrado ausente.

El constitucionalista José Luis Santistevan explicó que la ausencia de Saucedo no implica una paralización de las labores jurisdiccionales.

El analista sostuvo que los magistrados que permanecen en funciones pueden continuar atendiendo los asuntos institucionales, siempre que se cumplan los requisitos legales de quórum.

“Con siete perfectamente hacen Sala Plena, porque es la mitad más uno, es decir, con cinco”, manifestó.

El especialista recordó que la Presidencia temporal corresponde a la magistrada decana del TSJ.

En este caso, Rosmery Ruiz asumió esa responsabilidad después de que Saucedo anunciara que se encontraba fuera del país.

Santistevan señaló que esta decisión responde al artículo 39 de la Ley 025 del Órgano Judicial, que establece la suplencia de la Presidencia por parte de la decana o el decano en determinadas circunstancias.

Por esa razón, la magistrada continuará encabezando la institución mientras se adoptan nuevas determinaciones.

Otro de los puntos abordados por Santistevan fue la posibilidad de que la magistrada suplente Mirian Rosell Terrazas se incorpore a las labores del TSJ.

El constitucionalista indicó que, ante la ausencia de un titular, la normativa contempla mecanismos para convocar a la suplencia correspondiente.

Rosell recibió este martes una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredita su condición de suplente electa por Santa Cruz.

Santistevan también recordó que la Sala Plena había realizado anteriormente una elección para definir quién ocupará la Presidencia del Tribunal en la próxima gestión.

Según los reportes institucionales, Carlos Ortega fue elegido para asumir esa responsabilidad en enero de 2027.

El analista consideró que, ante la ausencia de Saucedo, los magistrados podrían evaluar la continuidad de Rosmery Ruiz como presidenta interina o analizar el adelanto de la transición.