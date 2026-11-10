Un distrito de Perú definió a su nuevo alcalde con el lanzamiento de una moneda al aire

En una de las jornadas democráticas más insólitas de los últimos tiempos, las urnas no fueron suficientes para decidir al próximo líder de un municipio. En la pequeña localidad andina de Conima (Puno), ubicada a 3.860 metros de altitud y cerca del lago Titicaca, la elección municipal se resolvió de la manera más impensada: lanzando una moneda al aire.

Al 100% de las actas contabilizadas de los comicios del pasado 4 de octubre, los dos principales candidatos a la alcaldía —Rubén Quispe (del partido Somos Perú) y su rival Salomino Mamani (de País para Todos)— alcanzaron exactamente la misma cantidad de respaldo ciudadano: 671 votos cada uno.

Ante la imposibilidad matemática de declarar un ganador mediante un conteo regular, las autoridades electorales tuvieron que activar los mecanismos previstos para situaciones límite.

La legislación electoral peruana establece que, en casos de empate absoluto en las urnas, el desempate debe realizarse mediante un sorteo, dándole a los participantes la opción de elegir entre bolillas o el lanzamiento de una moneda.

Bajo la supervisión del Jurado Electoral Especial de Huancané, se procedió al histórico desempate. Un funcionario lanzó al aire una moneda de un sol peruano. Rubén Quispe optó por la ceca (o reverso) y la suerte estuvo de su lado, resultando ganador del sorteo y siendo proclamado alcalde electo de este distrito de unos 3.500 habitantes.

"Mi objetivo siempre era ganar, ya está dicho por el Señor, ahora vamos a trabajar por mi pueblo", declaró el flamante alcalde tras conocer el inusual veredicto del azar.

De esta manera, la democracia en Conima demostró que, a veces, la moneda también tiene la última palabra.

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