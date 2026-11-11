Un escándalo que mezcla infidelidad, espionaje internacional y millones de dólares sacude al mundo tecnológico y financiero. Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, reconoció haber sido infiel a su esposa, mientras crecen las sospechas sobre sus vínculos con una empresaria china señalada por autoridades estadounidenses como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia de Beijing.

La controversia escaló hasta convertirse en un asunto de seguridad nacional y gobierno corporativo, debido al papel estratégico que desempeña Nvidia en la industria mundial de la inteligencia artificial.

Para comprender la magnitud del caso, hay que recordar que Nvidia es uno de los principales fabricantes de procesadores gráficos y chips especializados utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Su tecnología es fundamental para los centros de datos y ocupa un lugar clave en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

El pasado domingo 8 de noviembre, Huang envió un mensaje a los trabajadores de la compañía en el que reconoció su infidelidad y pidió disculpas a su familia.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos", escribió el empresario, según el mensaje difundido por el diario Financial Times.

Aunque no identificó públicamente a la persona con la que mantuvo la relación, diferentes reportes periodísticos la vinculan con Alice Huang, una antigua ejecutiva de la empresa tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur.

Mientras el escándalo crece, la atención también se ha dirigido hacia Lori Huang, esposa del empresario, con quien lleva más de 40 años de matrimonio.

Ambos se conocieron cuando eran estudiantes de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos. Compartieron actividades académicas y se casaron en 1985.

Lori ha mantenido un perfil público discreto, aunque participa en actividades filantrópicas a través de la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, creada por la pareja en 2007 y dedicada a iniciativas de apoyo social y educativo.

La confesión de Jensen Huang ha puesto bajo la mirada pública su vida familiar, mientras la investigación corporativa busca determinar si su relación con la empresaria china pudo representar algún riesgo para Nvidia.

Ante la gravedad de las informaciones, la junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente, con apoyo de asesores legales externos, para esclarecer si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

El propio ejecutivo manifestó que asumía la responsabilidad por sus actos y que colaboraría con las investigaciones.

La polémica también llegó a Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el FBI estaba examinando el asunto y afirmó que Huang le había manifestado que desconocía las presuntas actividades de espionaje de la empresaria.

Trump, además, expresó su respaldo al ejecutivo, pese a las preocupaciones que surgieron por los posibles vínculos entre la compañía y los intereses tecnológicos de China.

A esto se sumó una demanda presentada por accionistas contra Nvidia y su director ejecutivo. Los demandantes sostienen que la empresa habría ocultado información relevante sobre los presuntos vínculos de Huang con la empresaria y los riesgos que podrían afectar a la compañía.