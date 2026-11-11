El gesto que conmocionó a Buenos Aires: el Papa León XIV detuvo el papamóvil para bendecir a un bebé de dos meses

En una jornada marcada por la fe y el entusiasmo juvenil, la ciudad de Buenos Aires fue testigo de un instante entrañable que ya quedó grabado en la memoria colectiva de la visita papal. Este martes, durante su recorrido a bordo del papamóvil por la Avenida del Libertador en dirección al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el Papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro al detener la marcha de su vehículo para abrazar y bendecir a un lactante de tan solo dos meses.

El episodio se registró en los minutos previos al inicio oficial de la multitudinaria vigilia del Jubileo de la Juventud, un acontecimiento histórico que logró convocar a más de un millón de jóvenes en la capital argentina. En medio del mar de banderas y cánticos que colmaba las calles, los padres del pequeño Vicente lograron alzar al niño entre la multitud con la esperanza de llamar la atención de la comitiva pontificia.

Al percatarse de la presencia del recién nacido, León XIV no dudó en solicitar la detención del vehículo descubierto. Ante la sorpresa y emoción de los presentes, el Santo Padre sostuvo a Vicente en sus brazos, le impartió la bendición y lo devolvió a sus padres en medio de ovaciones y aplausos de la multitud.

La escena fue capturada por las transmisiones en vivo de cadenas de televisión, y en cuestión de minutos las postales y fragmentos de video inundaron las redes sociales. Los usuarios de todo el mundo destacaron la calidez, sensibilidad y cercanía mostradas por León XIV hacia el pueblo argentino en uno de los momentos más simbólicos de su gira apostólica en el país.