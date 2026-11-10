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¡Fiesta de fe en Buenos Aires! Cientos de miles de jóvenes viven la emotiva vigilia con el papa León XIV

En medio de cantos, mate y un ambiente de profunda alegría, jóvenes de todo el país se congregan en los Bosques de Palermo a la espera de la llegada del pontífice ante el Monumento de los Españoles.

Red Uno de Bolivia

10/11/2026 19:41

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Foto: EFE.
Argentina

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Cientos de miles de jóvenes de Buenos Aires y llegados desde distintas provincias de Argentina celebran este martes con gran algarabía la histórica vigilia con el papa León XIV en la capital transandina. El multitudinario encuentro se lleva a cabo en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, el mismo escenario donde en la víspera el pontífice congregó a 2,5 millones de fieles durante una misa multitudinaria.

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