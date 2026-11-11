León XIV reúne a fieles en una misa multitudinaria en Luján, Argentina

El papa León XIV celebra este miércoles 11 de noviembre una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Argentina. Red Uno transmite la ceremonia en vivo para que la audiencia boliviana pueda seguir la celebración a través de sus plataformas digitales.

La transmisión ya comenzó y está disponible en la página web oficial reduno.com.bo, además de las cuentas de YouTube, Facebook y TikTok de Red Uno.

La celebración eucarística se desarrolla en la Plaza Belgrano, frente al santuario, como parte de las actividades finales de la visita apostólica del pontífice a Argentina, bajo el lema «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien».

Una misa con artistas invitados

La actividad es de acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. La ceremonia también cuenta con la participación de artistas invitados como Luciano Pereyra, los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

La visita del papa a Argentina comenzó el 8 de noviembre y concluye este miércoles, antes de su viaje a Perú, último destino de su recorrido por Sudamérica, previsto hasta el 17 de noviembre.