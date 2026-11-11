El papa León XIV visita a presos en Argentina y deja un mensaje: “Una nueva vida es posible”

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, Argentina, donde se reunió con 75 internos y les transmitió un mensaje de esperanza, conversión y reconciliación. Durante el encuentro, el pontífice destacó que, incluso en medio del dolor y los errores, es posible comenzar de nuevo.

“Una nueva vida es posible”, expresó el Papa, al agradecer a los internos que compartieron sus testimonios y señalar que ese mensaje debe permanecer en el corazón de todos.

El Sumo Pontífice llegó al establecimiento penitenciario minutos antes de las 8:00, donde fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, según informaron los medios argentinos Página 12, La Nación e Infobae.

Durante su mensaje, León XIV reflexionó sobre las limitaciones humanas y las consecuencias de las decisiones personales. Mencionó que la sociedad suele considerar los límites como defectos, pero sostuvo que también pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y transformación.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó ante los internos.

Asimismo, señaló que la cárcel puede ser un espacio para experimentar cambios, adquirir conocimientos y aprender nuevos oficios, con miras a la recuperación y reinserción social.

El Papa también recordó las dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad, como la separación de sus familias, la imposibilidad de abrazar a sus hijos y las consecuencias de sus propios actos.

Mensaje a las familias y al personal penitenciario

León XIV dedicó unas palabras a los familiares de los internos y les pidió mantener la esperanza durante el tiempo de aislamiento de sus seres queridos.

También reconoció el trabajo del personal penitenciario, profesionales, voluntarios y agentes pastorales que acompañan a las personas privadas de libertad.

En ese sentido, recordó que visitar a los presos es una obra de misericordia y alentó a quienes trabajan en las cárceles a contribuir a que estos espacios sean más humanos y favorezcan la reinserción.

Finalmente, pidió a las autoridades y a la sociedad argentina acompañar a los niños y jóvenes, educarlos en valores y protegerlos de las redes de criminalidad.

La visita a la cárcel de Devoto forma parte de la última jornada del recorrido del papa León XIV por Argentina.