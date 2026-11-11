La voz clonada por IA de un sacerdote con parálisis que conmovió al Papa León XIV en Argentina

En el marco del tercer día de su gira apostólica por Argentina, la explanada de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción fue escenario de uno de los momentos más conmovedores del pontificado de León XIV. Frente a obispos, seminaristas y miembros del clero, se escuchó una voz clara y serena proclamando un testimonio de superación. Sin embargo, no salía de las cuerdas vocales del orador, sino del altavoz de un dispositivo móvil alimentado por inteligencia artificial.

El protagonista de esta escena fue el padre Martín Carranza, un sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis de Córdoba. Hace once años, una complicación durante una cirugía de rutina derivó en una prolongada falta de oxígeno en su cerebro, dejándolo con severas secuelas motrices, deficiencia visual y una parálisis vocal irreversible.

Sostenido en pie con la ayuda de otro religioso y con el cuerpo casi completamente rígido, Carranza logró dirigirse al Sumo Pontífice gracias a una innovadora iniciativa desarrollada por su comunidad y Radio María. Mediante el uso de herramientas de IA y archivos de audio previos a su operación, lograron clonar con precisión su voz original. Hoy, la aplicación convierte en audio los textos que el sacerdote redacta para sus homilías y funciones pastorales.

"Cuando fui tomando conciencia de mi discapacidad, tuve que discernir cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y como sacerdote", se escuchó a través de la voz sintética. "Tenía opciones como la amargura, el rencor y el abatimiento. En cambio, elegí abrirme, no encerrarme, y amar abrazando la vida como viene. Vivo esto como una gracia y un regalo del Dios que nos ama".

Carranza concluyó su intervención planteando una interrogante sobre cómo deben afrontar la misión aquellos religiosos que sufren limitaciones físicas o enfermedades graves. Profundamente conmovido, el Papa León XIV rompió el protocolo: caminó hacia el presbítero, lo abrazó, le tomó las manos, le entregó un estuche rojo de regalo y le impartió su bendición entre los aplausos de la multitud congregada en la Plaza San Martín.

Posteriormente, durante su alocución oficial, el Papa retomó la historia del cura cordobés para ofrecer una reflexión a toda la comunidad regional: “Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”. Asimismo, el Pontífice alentó a los miembros de la Iglesia a emplear las nuevas herramientas tecnológicas con creatividad para continuar difundiendo su mensaje pastoral.

La emotiva presentación del padre Carranza concluyó su participación en la capital provincial antes del retorno de la comitiva papal a Buenos Aires, dejando un precedente sobre el impacto humanitario y evangelizador de la inteligencia artificial en la región.

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