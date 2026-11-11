¿Dónde estará el papa León XIV? Conoce su agenda del 11 al 17 de noviembre

El papa León XIV inicia este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a Perú, como parte de su recorrido por América Latina. El pontífice partirá desde Buenos Aires, Argentina, con destino a Lima, donde será recibido oficialmente por las autoridades y participará en una serie de actividades protocolares y encuentros con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La visita se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y contempla actividades pastorales en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. El viaje concluirá el martes 17 de noviembre con su llegada a Roma.

Agenda del miércoles 11 de noviembre

De acuerdo con el programa oficial del viaje apostólico, estas son las actividades previstas para la primera jornada en Perú:

14:00 – Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima.

17:30 – Llegada a Perú

Arribo a la Base Aérea del Callao y bienvenida oficial al pontífice.

18:15 – Ceremonia de bienvenida

Acto oficial de recepción en el Palacio de Gobierno.

18:45 – Visita presidencial

Encuentro con la presidenta de la República.

19:45 – Encuentro con autoridades

Reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. El Papa pronunciará un discurso.

Agenda del jueves 12 de noviembre: encuentros en Lima

La segunda jornada estará dedicada a reuniones con representantes de la Iglesia católica, actividades religiosas y un encuentro con jóvenes.

09:30: Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20: Celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30: Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza frente a la Catedral.

18:00: Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

20:00: Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: visita a Chiclayo y Pimentel

El pontífice viajará desde Lima hacia Chiclayo para cumplir actividades religiosas y encuentros con la comunidad.

07:40: Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

09:10: Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30: Santa Misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel.

12:40: Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

16:30: Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45: Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00: Cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: actividades en Santa Cruz de Succhabamba y Zaña

La agenda contempla ceremonias religiosas y desplazamientos en helicóptero.

08:00: Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09:10: Salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.

09:50: Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11:00: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15: Salida en helicóptero hacia Chiclayo.

14:00: Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

17:30: Encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.

Domingo 15 de noviembre: el Papa visitará Cusco y Pucallpa

Será una de las jornadas con mayor desplazamiento, debido a que León XIV visitará dos ciudades peruanas antes de regresar a Lima.

07:50: Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

10:00: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

10:30: Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11:45: Rezo del Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13:05: Salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa.

14:30: Llegada al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15:00: Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16:45: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

19:05: Salida en avión desde Pucallpa hacia Lima.

20:20: Llegada a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: despedida de Perú

En su última jornada en territorio peruano, el Papa tendrá actividades con adultos mayores y celebrará una misa antes de emprender su retorno a Roma.

08:30: Visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.

13:15: Ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

13:45: Salida en avión con destino a Roma.

Martes 17 de noviembre: llegada a Roma

El viaje apostólico concluirá con la llegada del papa León XIV al Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino, prevista para las 10:15.

Importante para los horarios en Bolivia: Perú tiene una hora menos que Bolivia. Por tanto, para seguir las actividades en horario boliviano se debe sumar una hora a cada horario indicado en esta agenda. Por ejemplo, la llegada del Papa a Lima está prevista para las 18:30 en Bolivia.