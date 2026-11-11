De una infidelidad a un escándalo de espionaje: la historia que sacude al CEO de Nvidia

Una infidelidad, fotografías comprometedoras, sospechas de espionaje y una investigación corporativa. Lo que parecía una controversia sobre la vida privada de Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia, terminó convirtiéndose en un escándalo internacional que involucra intereses empresariales y de seguridad nacional.

La historia tiene varios protagonistas y una cronología que se remonta a 2023. Desde entonces, una empresaria china identificada como Alice Huang habría mantenido encuentros con el máximo ejecutivo de Nvidia, mientras las autoridades estadounidenses investigaban a una compañía tecnológica vinculada con ella.

El caso tomó una nueva dimensión el pasado 8 de noviembre, cuando Jensen Huang reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia. Paralelamente, el directorio de Nvidia abrió una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de la relación y determinar si existieron riesgos para la compañía.

Pero ¿quiénes son los involucrados y cómo comenzó esta historia?

¿Quién es quién en el escándalo?

- Jensen Huang: empresario de 63 años, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de chips para inteligencia artificial.

- Alice Huang: ciudadana china y antigua ejecutiva de Megaspeed. Es señalada en informaciones periodísticas como una presunta colaboradora de los servicios de inteligencia de Beijing. No ha sido acusada públicamente de ningún delito.

- Megaspeed: compañía de centros de datos con sede en Singapur, surgida de una escisión del grupo chino 7Road y vinculada a la investigación estadounidense sobre posibles desvíos de chips avanzados hacia China.

- Heller: consultora de comunicación y gestión de crisis que, según publicaciones especializadas, comenzó a trabajar con el entorno de Huang para manejar asuntos relacionados con su imagen pública.

La cronología del escándalo: así comenzó todo

2023: nace Megaspeed

La empresa Megaspeed surge de una escisión del grupo chino 7Road, meses después de que Estados Unidos endureciera las restricciones a la exportación de chips avanzados hacia China.

Junio de 2024: la primera fotografía

Jensen Huang y Alice Huang aparecen juntos en una fotografía tomada durante una celebración posterior a una conferencia tecnológica en Taipei. La imagen se convertiría posteriormente en una de las piezas más comentadas de la investigación periodística.

Finales de 2024: comienzan las investigaciones

El Departamento de Comercio de Estados Unidos inicia una investigación sobre Megaspeed ante la sospecha de un posible desvío de procesadores hacia China.

Mayo de 2025: otro encuentro

Una segunda fotografía de Jensen Huang y Alice Huang, tomada durante una cena privada en Taipei, vuelve a llamar la atención sobre sus vínculos.

9 de octubre de 2025: el caso llega a la prensa

The New York Times publica información sobre la investigación a Megaspeed y los vínculos entre ambos empresarios. Según Wired, la publicación habría generado molestia en el entorno del CEO de Nvidia.

Finales de octubre de 2025: refuerzan la estrategia de comunicación

De acuerdo con Wired, Nvidia establece que las consultas de prensa relacionadas con Huang deben pasar por la consultora Heller.

Octubre a diciembre de 2025: los chips y la disputa comercial

Huang busca autorización de la Casa Blanca para comercializar los procesadores Blackwell en China, pero no obtiene el permiso. Posteriormente, Donald Trump autoriza la exportación de chips H200, menos potentes, bajo determinadas condiciones.

Primavera boreal de 2026: aparecen advertencias de inteligencia

Según The Wall Street Journal, el secretario de Estado Marco Rubio supervisa un memorando clasificado que advierte sobre la relación personal entre Huang y Alice Huang. Para entonces, el Departamento de Justicia ya estaría al frente de las investigaciones.

Mayo a octubre de 2026: Huang mantiene protagonismo internacional

El empresario acompaña a Donald Trump durante un viaje a China, participa en una llamada telefónica en el podcast All-In y recibe la Medalla Nacional de Ciencia el 8 de octubre.

29 de octubre de 2026: estallan las acusaciones

The New York Times y The Wall Street Journal publican que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang podría ser una agente china y que mantiene una relación cercana con el CEO de Nvidia.

La compañía responde que los encuentros con clientes y empresarios forman parte de las actividades habituales de su máximo ejecutivo.

6 de noviembre de 2026: aparece la versión sentimental

El Financial Times informa que las autoridades estadounidenses consideran que el vínculo entre ambos habría trascendido el ámbito profesional y tendría una naturaleza sentimental.

8 de noviembre de 2026: la confesión de Jensen Huang

El empresario envía un mensaje a los trabajadores de Nvidia en el que reconoce su infidelidad y pide disculpas a su esposa y a sus hijos.

"Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice", señala en el mensaje citado por la prensa.

Ese mismo día, el directorio de Nvidia abre una investigación independiente y mantiene a Huang en su cargo mientras se desarrolla el proceso.

Consultado sobre el caso, Donald Trump expresa su respaldo al empresario y lo califica como "un tipo honorable".

9 de noviembre de 2026: repercusiones en Wall Street

Las acciones de Nvidia registran una caída cercana al 5%, según CNBC. La polémica también reaviva el debate sobre la dependencia de la compañía respecto a su fundador y la necesidad de contar con una eventual sucesión ejecutiva.