Javier Milei dice adiós al papa León XIV, que parte de Argentina rumbo a Perú

Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei antes de abordar un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por sus años como misionero y obispo.

La ceremonia cerró una visita apostólica marcada por multitudinarias celebraciones religiosas, encuentros con distintos sectores de la sociedad y mensajes de unidad, solidaridad y esperanza.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo en la pista del aeropuerto de Ezeiza, donde el presidente argentino Javier Milei acudió a despedir al Santo Padre.

Las imágenes de la ceremonia muestran al mandatario abrazando al pontífice y expresando su emoción durante el encuentro.

Tras el saludo protocolar, León XIV se dirigió al avión que lo trasladaría a Lima, dando por concluida su visita a territorio argentino.

El gesto marcó el cierre de una gira que despertó una gran expectativa entre los fieles y que representó una ocasión especial para Argentina, país natal del recordado papa Francisco.

Antes de llegar al aeropuerto, León XIV cumplió una intensa agenda en su última jornada en Argentina.

Durante la mañana visitó el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde compartió un mensaje de esperanza y reconciliación con personas privadas de libertad.

Posteriormente, se trasladó a Luján para presidir una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

La celebración reunió a una enorme cantidad de fieles que llegaron desde diferentes regiones para acompañar al pontífice.

Durante su mensaje, León XIV llamó a fortalecer la unidad y a prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Foto EFE

La visita del pontífice comenzó el domingo 8 de noviembre, después de completar la primera etapa de su gira sudamericana en Uruguay.

A lo largo de su recorrido por Argentina, León XIV encabezó celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los momentos más destacados estuvo la misa celebrada en Córdoba ante aproximadamente 650.000 personas.

También participó en reuniones con jóvenes, sacerdotes, religiosas y representantes de la Iglesia.

Foto EFE

Durante sus intervenciones, el papa recordó el legado de Francisco y alentó a mantener viva la misión de servicio y solidaridad.

Tras despedirse de Argentina, León XIV emprendió viaje hacia Perú, donde desarrolló una parte importante de su vida religiosa.