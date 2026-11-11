¡Alerta en Europa! Cazas de la OTAN fallan al intentar derribar un dron sobre Lituania

Una serie de misteriosos avistamientos de objetos voladores no identificados y drones en el espacio aéreo europeo encendió las alarmas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la cual ordenó el despliegue urgente de aviones de combate para rastrear y neutralizar las aeronaves. Sin embargo, los intentos de defensa terminaron en frustración.

La primera gran alerta se registró en territorio de Lituania, cuando un enigmático dron fue detectado sobrevolando la región. De acuerdo con información de Euronews, aviones de caza de la OTAN acudieron al llamado de emergencia y realizaron al menos dos intentos para destruir el objeto cerca de la localidad de Biržai, al norte del país.

Pese al despliegue de la fuerza aérea, las maniobras defensivas fracasaron: uno de los misiles disparados no logró impactar en el blanco y cayó directamente al suelo, mientras que el dron continuó su trayectoria sin rumbo controlado hasta cruzar la frontera y adentrarse en territorio ruso. Hasta el momento, las autoridades de la OTAN han reconocido que desconocen el tipo exacto de dron, su origen y si transportaba o no carga explosiva, según informa El Heraldo de México.

Los incidentes no se limitaron a Lituania. La tensión se extendió por varios países de la región báltica y Europa del norte:

Ruta desde Bielorrusia: Las fuerzas armadas detectaron al menos tres naves no tripuladas que cruzaron el espacio aéreo bielorruso dirigiéndose hacia el norte, con rumbo directo a Lituania.

Movimientos en Letonia: El ejército letón reportó que otros dos objetos voladores no identificados ingresaron brevemente a su territorio, aunque se retiraron de inmediato ante la presencia de los radares.

Acciones en Finlandia: Ante la creciente ola de avistamientos y la incertidumbre en la región, las autoridades finlandesas implementaron restricciones especiales de seguridad y vigilancia en su espacio aéreo.

Los incidentes mantienen en vilo a las autoridades de defensa europeas, que continúan investigando la procedencia de estas naves no tripuladas y el fallo en los sistemas de intercepción de la OTAN.