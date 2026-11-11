La última voluntad de Katie: murió tras un ataque y salvó la vida de cuatro personas

Katie Suárez, una joven salvadoreña de 28 años, salvó la vida de cuatro personas gracias a la donación de sus órganos, después de ser víctima de un ataque con arma blanca mientras entrenaba en Brooklyn, Nueva York.

La joven había decidido registrarse como donante en vida, una determinación que permitió que su corazón, riñones, hígado y páncreas fueran destinados a pacientes en lista de espera. Sus córneas también fueron donadas para devolver la visión, según el portal Infobae.

Según informó Infobae, los receptores tienen entre 12 y 75 años y fueron distribuidos entre centros de trasplante de Nueva York y Florida.

Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY, organización que coordinó el proceso de donación en la región metropolitana de Nueva York, destacó la decisión de la joven.

Katie era graduada con honores de Brooklyn College y trabajaba como cajera en una entidad bancaria. También se preparaba para participar en el Maratón de la Ciudad de Nueva York, programado para dos días después del ataque.

El viernes 30 de octubre, después de concluir su jornada laboral a las 18:30, se encontró con sus padres en un restaurante de comida rápida para cambiarse de ropa y salir a correr por el sendero costero de Shore Parkway Greenway, en la zona de Bath Beach.

Su padre, Nery Suárez, la llamó para coordinar el momento en que pasaría a recogerla. Katie le respondió que le faltaba menos de un kilómetro para terminar su recorrido. Esa fue la última conversación que mantuvo con su familia.

Al no llegar y dejar de responder las llamadas, sus padres comenzaron a buscarla. Su padre finalmente la encontró inconsciente y ensangrentada debajo de un árbol, en el sendero.

La joven había recibido dos puñaladas en el cuello. Aunque intentó avanzar aproximadamente 45 metros después de la agresión, terminó desplomándose.

Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde el lunes 2 de noviembre se confirmó su muerte cerebral irreversible. Ante esta situación, su familia autorizó retirar el soporte vital y cumplir con su voluntad de donar sus órganos.

Detuvieron al presunto responsable

Las investigaciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y otras pericias, permitieron identificar y detener a Mohassib Sayed, de 27 años, residente de Brooklyn.

El sospechoso, quien trabajó en el NYPD entre abril y diciembre de 2022 y posteriormente se enlistó brevemente en el Cuerpo de Marines, enfrenta cargos por homicidio, alteración de pruebas materiales y posesión delictiva de un arma blanca.

Sayed fue presentado ante un tribunal penal, donde se declaró no culpable de las acusaciones.