La visita de León XIV a Perú es la tercera de un papa al país andino tras las realizadas por Juan Pablo II en 1985 y Francisco en 2018, pero la primera de un pontífice con nacionalidad peruana, lo que la hace la más especial para su pueblo, que considera a Robert Prevost uno de los suyos tras haber compartido más de veinte años de su vida pastoral.

Aunque nacido en Chicago (Estados Unidos), el actual pontífice pasó distintas etapas de su carrera eclesial en Perú, desde misionero hasta obispo de Chiclayo, y desde que fue nombrado líder de la Iglesia católica se esperaba este viaje de regreso al país con el que mantiene un fuerte vínculo.

Juan Pablo II, "el papa charapa"

El primer papa en visitar Perú fue el polaco Juan Pablo II, que en 1985 protagonizó un periplo extenuante, ya que recorrió ocho ciudades del país en cinco días, incluida la convulsionada ciudad de Ayacucho, el epicentro de las acciones terroristas del grupo subversivo Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Durante el viaje, hubo una frase que quedó grabada en la memoria de los peruanos, pronunciada en la amazónica Iquitos, donde se reunió con las comunidades indígenas, a los que dijo que "el papa se siente charapa", el término coloquial con el que se denomina a los lugareños.

Wojtyla volvió al país en 1988, en este caso solo a Lima para participar en el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano.

Esas visitas del papa viajero marcaron de manera indeleble a la feligresía católica, y a todos los peruanos, que hasta hoy recuerdan su lema ‘Totus Tuus’ (todo tuyo) y los colores pontificios blanco y amarillo del Vaticano.

En mitad de las visitas de Juan Pablo II, en 1986, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, viajó a Perú para recibir un doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también visitó los distritos limeños de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, recorrió el santuario de Santa Rosa y luego viajó a Cusco.

El cónclave indígena de Francisco

Tuvieron que pasar tres décadas hasta que un papa volviera al país andino, cuando en enero de 2018 llegó Francisco, quien recorrió Lima, la norteña Trujillo y la amazónica Puerto Maldonado.

El momento más recordado fue su encuentro con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, donde denunció el extractivismo y la explotación de los ecosistemas.

El primer papa latinoamericano cerró su viaje con una misa multitudinaria en Lima, donde acudieron más de un millón de personas a la Base Aérea de las Palmas, el mismo lugar donde León XIV también celebrará una esperada masiva acción de gracias.

El regreso de León XIV, el papa peruano

El regreso del "papa peruano" contará con una apretada agenda: visitará cuatro ciudades y dos localidades rurales en seis días, entre ellas la capital, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de las localidades de Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, ambas pertenecientes a su querida diócesis de Chiclayo, lugares que conoce y a los que ahora vuelve como pontífice.

En todos los lugares oficiará misas, algunas de ellas masivas, como las de Chiclayo y Lima, mientras que en Zaña liderará la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización del santo español Santo Toribio de Mogrovejo, un misionero al que Prevost guarda devoción y que tiene su santuario en esta población peruana donde falleció.

Asimismo, en Cusco, la antigua capital del imperio incaico, rezará el tradicional ángelus de los domingos desde su plaza mayor, mientras que en la amazónica ciudad de Pucallpa mantendrá un encuentro con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía peruana, similar al que tuvo Francisco en 2018.

EFE