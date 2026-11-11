Polémica coronación en Ecuador genera ola de críticas en redes sociales

Un emotivo y controvertido momento captado en video durante un concurso de belleza en territorio ecuatoriano provocó reacciones divididas y múltiples comentarios en la web.
11/11/2026 19:35
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La entrega de la corona durante la elección de la nueva reina de Morona Santiago, en Ecuador, desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de redes sociales.
El suceso rápidamente captó la atención de la comunidad digital en Bolivia y la región, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas.
Las imágenes del certamen de belleza ecuatoriano generaron intensos debates sobre los protocolos y momentos vividos durante la ceremonia oficial.
Diversos internautas expresaron sus opiniones encontradas respecto a cómo se desarrolló la coronación en el territorio amazónico.
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