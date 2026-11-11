Polémica coronación en Ecuador genera ola de críticas en redes sociales

La entrega de la corona durante la elección de la nueva reina de Morona Santiago, en Ecuador, desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de redes sociales.

El suceso rápidamente captó la atención de la comunidad digital en Bolivia y la región, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Las imágenes del certamen de belleza ecuatoriano generaron intensos debates sobre los protocolos y momentos vividos durante la ceremonia oficial.

Diversos internautas expresaron sus opiniones encontradas respecto a cómo se desarrolló la coronación en el territorio amazónico.