Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Internacional

Polémica coronación en Ecuador genera ola de críticas en redes sociales

Un emotivo y controvertido momento captado en video durante un concurso de belleza en territorio ecuatoriano provocó reacciones divididas y múltiples comentarios en la web.

Ximena Rodriguez

11/11/2026 19:35

Agregar Reduno en
Foto: IA.
Ecuador

Escuchar esta nota

La entrega de la corona durante la elección de la nueva reina de Morona Santiago, en Ecuador, desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de redes sociales.

El suceso rápidamente captó la atención de la comunidad digital en Bolivia y la región, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Las imágenes del certamen de belleza ecuatoriano generaron intensos debates sobre los protocolos y momentos vividos durante la ceremonia oficial.

Diversos internautas expresaron sus opiniones encontradas respecto a cómo se desarrolló la coronación en el territorio amazónico.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags

Más leídas

Últimas noticias

Tags

Más leídas

Últimas noticias

Temas relacionados