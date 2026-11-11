Un sueño que quedó pendiente se convertirá en una emotiva despedida en Bolivia. La familia del ciclista y creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como JinsTravel, decidió llevar sus cenizas hasta el Salar de Uyuni para cumplir simbólicamente uno de los mayores anhelos que tenía durante su travesía por Sudamérica.

El joven, de 33 años, había llegado al país como parte de una aventura en bicicleta que comenzó en Canadá y que tenía a Bolivia entre sus destinos más esperados. Su ilusión era recorrer el territorio nacional, aclimatarse en La Paz y finalmente conocer el majestuoso Salar de Uyuni.

En un video que dejó programado y que fue publicado después de su fallecimiento, Cho Jin-woo contó que llegar a Bolivia representaba una de sus principales motivaciones para continuar pedaleando, incluso durante los momentos más difíciles de su recorrido.

Sin embargo, su aventura terminó trágicamente el miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando fue atropellado por un camión de carga en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto.

Tras conocer lo sucedido, sus familiares viajaron hasta Bolivia para realizar los trámites correspondientes y despedirse del joven. Según se conoció, a familia decidió cremar sus restos y trasladar sus cenizas hasta el Salar de Uyuni, como una forma de cumplir ese sueño que no pudo concretar en vida.

La visita al emblemático destino boliviano será parte de este homenaje póstumo antes de que sus seres queridos emprendan el regreso a Corea del Sur con sus cenizas. En los trámites consulares, la familia recibió el apoyo de la Cancillería boliviana.