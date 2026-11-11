El arroz blanco es, sin duda, un pilar indiscutible en la cocina global. Accesible, fácil de conservar, económico y versátil, este cereal es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial y aporta una quinta parte de la energía alimentaria del planeta, constituyendo la base de la dieta en más de 30 países, según datos de la FAO.

Sin embargo, a pesar de su popularidad masiva, prepararlo de forma tradicional —hervido únicamente con agua y sal— suele evocar en muchas cocinas recuerdos de menús monótonos o convalecencias médicas. Para romper con esta rutina, reconocidos chefs y la sabiduría popular coinciden en una regla de oro: el mejor arroz blanco no se hace con agua, sino con 3 ajos, 2 hojas de laurel y 2 vasos de caldo casero.

El secreto del chef

Expertos culinarios como Juanjo López, chef y propietario del prestigioso restaurante madrileño La Tasquita de Enfrente, han popularizado esta técnica a través de las redes sociales. Según el cocinero, el secreto para replicar ese arroz con sabor a hogar radica en prescindir del agua y apostar por un buen caldo, según publica el portal El Español.

En el caso de su propuesta, recomienda un caldo de pescado muy sencillo elaborado con pieles, espinas y un toque de cebolla en una cocción rápida de no más de 20 minutos, logrando elevar una guarnición simple a la categoría de plato estrella.

Receta fácil: El arroz blanco definitivo

Si quieres replicar este truco en casa y sorprender a todos en la mesa, sigue los pasos de esta receta infalible:

Ingredientes

Arroz (de grano corto o medio): 1 vaso

Caldo de pescado (o de verduras/pollo al gusto): 2 vasos

Ajo: 3 dientes

Hoja de laurel: 2 unidades

Cebolla: 50 g

Aceite de oliva virgen extra: 15 ml

Sal: Al gusto

Preparación paso a paso

El sofrito base: Pela y pica finamente la cebolla. Pela y aplasta ligeramente los dientes de ajo. En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio y sofríe ambos ingredientes junto con las hojas de laurel, removiendo constantemente para evitar que se quemen. Nacarar el grano: Añade el arroz a la cazuela y reóguelo durante unos minutos hasta que los granos adquieran un tono translúcido. Este paso es clave para asegurar que el arroz quede suelto tras la cocción. Cocción precisa: Vierte el caldo de pescado caliente, ajusta la sal al gusto, espera a que rompa el hervor y baja el fuego al mínimo. Cocina durante exactamente 13 minutos sin remover. El reposo fundamental: Retira del fuego, tapa la cazuela y deja reposar durante 5 minutos para que el grano termine de asentarse y absorba los vapores del caldo. Toque final: Destapa, remueve ligeramente con un tenedor para separar los granos y sirve de inmediato acompañado de carnes, pescados, mariscos o un delicioso huevo frito.

Un alimento tan nutritivo como universal

Más allá de su versatilidad en la cocina, el arroz destaca por su gran valor nutricional. Al ser una fuente excelente de carbohidratos, proporciona energía rápida —ideal para deportistas—, mientras que su variante integral aporta fibra dietética esencial para la salud intestinal. Asimismo, al tratarse de un cereal libre de gluten y de fácil digestión, se mantiene como el compañero perfecto tanto para el menú diario de las familias bolivianas como para preparaciones más elaboradas.

¿Te animas a dejar el agua atrás y transformar tu próximo plato de arroz?