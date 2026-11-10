Del sobrepeso al culturismo: la inspiradora historia de éxito del hijo de Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena, hijo de la leyenda cinematográfica y deportiva Arnold Schwarzenegger, ingresó con éxito al circuito profesional tras ubicarse en el top cinco de la categoría Classic Physique Open durante el torneo INBA/PNBA Pro/Am World Cup en California, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

Tras concretar su meta en el certamen, el atleta de 29 años afirmó que "este fue mi debut en la INBA/PNBA, mi debut en la PNBA, y fue en la categoría Classic Physique Open. Quedé entre los cinco primeros. Estoy sumamente orgulloso de mí mismo".

El esperado estreno se llevó a cabo el pasado sábado 7 de noviembre en el El Segundo Performing Arts Center bajo la organización de la International Natural Bodybuilding Association. Respecto a la exigente jornada vivida en el escenario norteamericano, el deportista describió el evento como "un día muy emotivo" y una "experiencia increíble".

Durante todo el proceso de preparación física, la joven promesa del fitness prescindió de un entrenador personal a tiempo completo y prefirió guiarse por los conocimientos transmitidos en su entorno familiar. Al referirse a la filosofía de trabajo dictada por su progenitor, Baena enfatizó que "como siempre dice mi padre, no existe el hombre que se hace a sí mismo".

La fascinación de Joseph por el levantamiento de pesas comenzó formalmente durante sus años universitarios gracias a una obra bibliográfica especializada que recibió en casa. Al recordar ese momento decisivo en su vida, el competidor detalló que "mi papá me dio la enciclopedia del culturismo. Estaba mirándola, tratando de aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas".

Rutinas compartidas y un legado exigente

Padre e hijo han compartido rigurosas jornadas de acondicionamiento físico en recintos emblemáticos como el reconocido Gold's Gym de Venice Beach. Sobre el nivel de exigencia que impone el excampeón de Mr. Olympia durante las sesiones, el hijo de la estrella declaró que "es el mejor compañero de entrenamiento. Me anima. Se asegura de que no me relaje en el gimnasio".

La superación personal de Baena representa la culminación de un largo proceso que inició tras enfrentar problemas de sobrepeso e inconvenientes en deportes escolares durante la adolescencia. Reflexionando sobre el impacto de su ingreso a la disciplina acuática en aquella etapa, el atleta relató que "por suerte, en natación no había pruebas de selección, y eso cambió mi vida para siempre. Así fue como me inicié en el mundo del fitness y el entrenamiento".

Identidad propia y proyección a futuro

Pese a la notable fama mundial que acompaña a su linaje biológico, el graduado en Negocios de la Universidad Pepperdine ha decidido mantener el apellido de su madre para labrar su propia historia.

Al abordar las especulaciones sobre un eventual cambio de nombre, el deportista aseveró que "ya tengo un apellido. Ya estoy logrando tanto y avanzando hacia mis metas. Eso es lo último en lo que pienso".

En la actualidad, el competidor entrena con sobrecarga seis días a la semana aplicando metodologías estrictas de esfuerzo progresivo para alcanzar su máximo potencial. Consultado sobre la mentalidad con la que afronta cada jornada de entrenamiento intenso, Baena concluyó que "se trata de empujarte al límite y dar ese kilómetro extra".