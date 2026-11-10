Una espada de 3.300 años revela secretos de un antiguo poblado italiano

Una espada de bronce de aproximadamente 3.300 años de antigüedad fue recuperada del fondo del lago Mezzano, un antiguo cráter volcánico ubicado en la región de Tuscia, en el Lacio, a unos 100 kilómetros al noroeste de Roma, en Italia.

El arma, que data del siglo XIII antes de Cristo, corresponde al periodo del Bronce Final y llamó la atención de los arqueólogos por su buen estado de conservación: mantiene intacto el filo después de permanecer durante más de tres milenios bajo el agua.

El hallazgo fue realizado por el Servicio de Arqueología Subacuática de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje para la Provincia de Viterbo y la Etruria Meridional. Según la institución, la capa de arcilla que cubría los objetos en el fondo del lago habría contribuido a preservar la pieza, según el portal Infobae.

A través de un comunicado, la Superintendencia destacó que el descubrimiento representa “una adición importante a nuestra comprensión de las comunidades que frecuentaron la cuenca lacustre hace más de tres mil años”.

Recuperan otros objetos de bronce

La campaña arqueológica también permitió recuperar vasijas de cerámica en buen estado y diferentes objetos metálicos, entre ellos hachas, puntas de flecha, dagas, lanzas, alfileres y una navaja de afeitar.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que la espada se encontraba junto a la navaja. De acuerdo con la Superintendencia, esta asociación entre armas y utensilios personales también se registra en otros yacimientos de la Edad del Bronce y suele relacionarse con individuos de alto rango social. Esta es la tercera espada encontrada en el lago Mezzano durante los últimos 50 años.

El lago conserva los restos de un asentamiento construido sobre pilotes, cuyas estructuras fueron utilizadas durante más de cinco siglos, aproximadamente entre el 1700 y el 1150 antes de Cristo.

Las investigaciones arqueológicas, retomadas en 2025, permitieron identificar más de 600 postes de madera en el fondo del lago, en una zona que representa alrededor de un tercio de la extensión conocida del antiguo poblado.

Los especialistas consideran que los objetos metálicos encontrados en el lugar podrían haber sido depositados intencionalmente como parte de rituales relacionados con el agua. Sin embargo, también plantean que algunas piezas pudieron caer desde una estructura de madera parcialmente quemada, debido a las huellas de fuego identificadas en varios bronces.