Celebridades pagaron por tener una dentadura perfecta y ahora todo el mundo las detesta: ¿por qué?

Los dientes de JoJo Siwa fueron calificados de "aterradores". Los de Jackson Olson eran tan blancos y brillantes que algunos espectadores de Dancing With the Stars dijeron que les resultaban una distracción. Los de Miley Cyrus fueron descritos por un usuario como los dientes "más parecidos a los de un caballo" que había visto en su vida. Algunos fans dicen que extrañan los dientes originales de Taylor Swift.

El tema en cuestión: las carillas dentales

En Internet, algunos obsesionados con la cultura pop (y algunos dentistas) han convertido las críticas a los dientes de las celebridades en un deporte despiadado. Hace unas décadas, tener los dientes torcidos o amarillentos se consideraba motivo de vergüenza. Ahora, el problema son las sonrisas demasiado uniformes, demasiado brillantes, demasiado perfectas.

El debate sobre los dientes de Olson se volvió tan intenso durante su reciente participación en Dancing With the Stars que tuvo que recurrir a TikTok para abordar el tema. El jugador de los Savannah Bananas acababa de debutar en septiembre en el programa, presentándose ante una enorme audiencia nueva. Antes de votar por él, muchos querían saber: ¿qué pasaba con sus dientes?

"Me han estado haciendo muchas preguntas… No, no son naturales", dijo. "Son carillas, todas".

La respuesta de Olson fue más allá de confirmar que se había sometido a un tratamiento dental. Describió una lesión que sufrió jugando béisbol y que le provocó una fractura de mandíbula y el desplazamiento de varios dientes, lo que finalmente lo llevó a colocarse carillas de porcelana.

Y ahí radica otra de las contradicciones a las que nos enfrentamos al intentar cumplir con los estándares de apariencia en 2026: se nos anima a enderezarnos los dientes, blanquearlos y corregir sus imperfecciones. Pero si los hacemos lucir demasiado perfectos, también hay algo malo en ello. Entre la presión por tener una sonrisa mejor y la exigencia de dejar en paz una que ya está perfectamente bien, se vuelve difícil saber cómo se supone que deberían verse los dientes de una persona.

Si tanto los dientes naturales como los tratamientos para "arreglarlos" son objeto de críticas, ¿hay alguna manera de tener una sonrisa que los demás no juzguen?

¿Por qué se juzgan los dientes con tanta dureza?

Una sonrisa suele ser lo primero que las personas notan, y a menudo hacemos suposiciones sobre quien está detrás de ella.

Marita Inglehart, profesora de odontología y profesora adjunta de psicología en la Universidad de Michigan, ha estudiado cuánto creen las personas que pueden saber sobre alguien con solo mirar sus dientes. En un estudio del que fue coautora, varios adultos evaluaron fotografías modificadas para mostrar diferentes posiciones de los dientes y tipos de mordida. Esos cambios influyeron en qué tan atractivas e inteligentes les parecían las personas retratadas, así como en sus evaluaciones de personalidad.

"Lo único que se cambió en estas fotografías fueron los dientes", explica Inglehart a Yahoo. "El cabello, el rostro, todo lo demás era igual".

Nos guste o no, los dientes tienen un enorme impacto en la primera impresión. Por eso, "cuando las personas quieren corregir su sonrisa, tienen sus razones", afirma Inglehart.

Carlos Quiñonez, especialista en salud pública dental y vicedecano y director de odontología de la Universidad Western, en Canadá, señala que los dientes también generan suposiciones sobre el dinero y el estatus social, así como sobre el cuidado personal que se percibe en alguien. Un desconocido ve unos dientes torcidos o manchados y puede imaginar toda una historia detrás de ellos: dificultades económicas, recursos limitados o malos hábitos.

Mientras tanto, una sonrisa con dientes alineados podría ser una señal de que tu familia tenía dinero para pagar un tratamiento de ortodoncia. "El tratamiento de ortodoncia no está democratizado", afirma Inglehart. "La gente todavía tiene que pagarlo".

Así que la presión por mejorar tus dientes no proviene únicamente de la vanidad. También puede surgir de saber cómo podrían tratarte los demás si no lo haces.

"Las personas lo hacen porque quieren pertenecer", explica Quiñonez a Yahoo. "Quieren aspirar a algo, y personalmente no me tomo eso a la ligera".

Arréglalos, pero que no parezca que los arreglaste

Lo que se considera una sonrisa atractiva varía entre culturas y grupos sociales. Pero Hollywood ayudó a convertir una versión, la de dientes rectos, blancos y uniformes, en la más reconocible, señala Quiñonez. Y a medida que las redes sociales acercaron aún más esas sonrisas de las celebridades al público, también acercaron la posibilidad de conseguir una sonrisa perfecta. Ya no hacía falta ser famoso para aspirar a tener los dientes de una celebridad.

La doctora Natalie Pennington, dentista especializada en odontología estética y restauradora en San Antonio, observa esas aspiraciones en su consultorio, donde los pacientes llevan fotografías de celebridades como referencia e incluso imágenes de influencers. Hubo un tiempo en que querían la sonrisa de Julia Roberts. Ahora piden la de Margot Robbie, hasta con sus caninos ligeramente puntiagudos.

"Definitivamente hay una tendencia", explica Pennington.

No existe un enfoque odontológico que permita crear una misma sonrisa para todos, explica Pennington, quien a menudo les dice a sus pacientes que los mismos dientes pueden verse diferentes dependiendo de la forma de su rostro y de sus labios.

Últimamente, los pacientes tienen otra petición: quieren el brillo, pero sin ese "aspecto de teclado, con dientes muy marcados y parecidos a los chicles Chiclets", señala. "La odontología estética de alta gama definitivamente está orientada a conseguir una apariencia más natural y que parezca lograda sin esfuerzo".

Es una petición bastante específica: mejorar los dientes, preservar la individualidad y hacer que la mejora sea difícil de detectar.

La sonrisa ideal sigue cambiando

Quiñonez considera que las críticas a las carillas demasiado evidentes reflejan un cambio en las ideas sobre cómo debería verse una buena sonrisa. Ese aspecto de dientes blancos y brillantes que antes era señal de éxito ahora puede parecer excesivo, a medida que las preferencias se inclinan hacia algo más sutil.

"Creo que, en última instancia, es un cambio de gustos, un cambio cultural, un cambio en lo que valoramos, al menos desde el punto de vista estético", afirma.

Cuando Aimee Lou Wood protagonizó la tercera temporada de The White Lotus el año pasado, muchos fans expresaron su entusiasmo por su sonrisa natural, incluida su sobremordida. Sus dientes se convirtieron en una celebrada alternativa a la uniformidad de Hollywood e inspiraron titulares sobre lo refrescante que resultaba ver a alguien que no había renunciado a su sonrisa distintiva. Pero esa misma característica también la convirtió en objeto de burlas en Saturday Night Live, un recordatorio de que los dientes generan opiniones encontradas.

Los dientes que alguna vez alguien deseó tener pueden convertirse en los que otra persona considera de mal gusto. Y los tratamientos dentales no son algo que se pueda cambiar cada vez que cambian las preferencias. Las carillas son costosas, Siwa dijo que gastó US$50,000 en las suyas, y su colocación es irreversible, porque requiere eliminar parte del esmalte natural para adherir unas láminas hechas a medida a la parte frontal de los dientes. "Una vez que tallas un diente, no vuelve a crecer", afirma Quiñonez, incluso si la persona termina arrepintiéndose de haberse puesto carillas.

Después de todo, ¿de quién es la sonrisa?

Los dientes naturales están sujetos a sugerencias para mejorarlos, mientras que los tratamientos dentales provocan acusaciones de artificialidad. Ambas situaciones permiten que desconocidos opinen sobre una decisión que puede involucrar la salud, el dinero, años de inseguridades o simplemente las preferencias personales.

Para quien está decidiendo qué hacer con sus dientes, las expectativas pueden ser difíciles de cumplir. Pennington escucha a pacientes que se sienten cohibidos en situaciones sociales, conscientes de sus dientes cuando conocen a alguien o se ven a sí mismos en Zoom.

"Puede que no sonrían tanto o que no sean tan expresivos porque, inconscientemente, sienten que no se ven lo mejor posible", explica.

Olson tenía una lesión sufrida jugando béisbol para justificar sus carillas. Pero ¿qué habría pasado si, como Siwa, simplemente hubiera querido una sonrisa diferente?

Quiñonez señala que la salud y la apariencia suelen estar estrechamente relacionadas en la odontología. Tratar un diente dañado o con caries puede implicar tomar decisiones sobre cómo se verá una vez reparado. La distinción entre un tratamiento necesario y uno estético no siempre está claramente definida.

Incluso cuando lo está, cuestiona por qué la motivación debería importarle a alguien más. "¿Por qué una es mejor que la otra?", pregunta.

Fuente: Yahoo