Bruce Willis enfrenta un nuevo deterioro por la demencia, según informe internacional

Bruce Willis "ha empeorado mucho mentalmente" y está "viviendo en su propio mundo" tres años después de su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), según un nuevo informe.

"A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo", dijo una fuente al Daily Mail Sunday. "Pero si le miras, parece un hombre sano de mediana edad."

El informante señaló durante el fin de semana que el hombre de 71 años desconoce su propio deterioro mental.

"Sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan diferente", afirmó la persona. "No habla de ello ni se queja mucho. Siente que algo no va bien, pero no lo tiene del todo claro."

Aunque la personalidad de Willis ha cambiado mucho desde que era más joven y "tenía mucha energía y hablaba mucho", la fuente dijo que el actor está cada vez más "cómodo".

El representante de Willis aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Page Six.

En septiembre pasado, la esposa del protagonista de "Jung de Matar", Emma Heming, hizo una desgarradora actualización sobre el "estado constante de duelo" que estaba navegando mientras cuidaba de su marido.

"Es natural — todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y que sean la persona que siempre fueron", explicó a Hello! en aquel momento. "Pero la DFT es una enfermedad devastadora que te roba cosas muy lentamente."

Heming señaló la "enorme falta de información" sobre la demencia, diciendo que el hecho de que la gente a menudo pregunte si Bruce aún la recuerda es "realmente revelador."

"Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro", aclaró.

Willis, de 71 años, fue diagnosticado con la enfermedad progresiva en febrero de 2023, aproximadamente un año después de que su familia revelara que se estaba alejando de la actuación tras un diagnóstico de afasia.

"Aunque esto duele, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", dijo la familia en un comunicado, señalando que la DFT es una "enfermedad cruel" que puede "afectar a cualquiera".

El actor de "Sexto Sentido" ha estado rodeado de sus cinco hijos durante toda su batalla por su salud.

Comparte a las hijas Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12, con Heming, con quien se casó en 2009.

Willis también es padre de las hijas Rumer, de 38 años; Scout, de 35; y Tallulah, de 32, con quienes comparte con su exmujer, Demi Moore.

"Cada uno de ellos ha creado su propio vínculo único con él", exclamó Heming en septiembre. "Es increíble porque los cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base."

Los fans pudieron ver a Willis de forma poco habitual en agosto durante la boda de Tallulah en Idaho con Justin Acee, y Vogue publicó una dulce foto de la pareja padre e hija celebrando.

Tallulah habló sobre su eterna "conexión" con su padre en un E! de 2024 Entrevista de prensa.

"Nuestras visitas tienen tanto cariño y siento que eso supera todo para mí", dijo en el medio. "Sé que sabe cuánto le quiero, sé cuánto me quiere – sé cuánto nos quiere a todos."

Fuente: Page Six.