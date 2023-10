Aseguran que Bruce Willis, el actor de 'Duro de Matar', perdió la capacidad de hablar

Cargando...

En el año 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (conocida como FTD), causando profundo dolor entre sus seguidores a nivel mundial.

Ha sido tal el impacto que, cada cierto tiempo, sus familiares informan sobre su estado de salud. Sin embargo, esta vez fue Glenn Gordon, amigo del actor, quien detalló el avance de la enfermedad.

"Es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos, en sólo uno él sabe quién soy", señaló a The New York Post.

Luego agregó que "él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí".

Finalmente, el creador de la serie "Luz de Luna" recordó que Willis disfrutaba al máximo su vida. "La alegría de vivir se ha ido".

