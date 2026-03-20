Cuidado en la calle: así te pueden robar el celular sin darte cuenta

Un robo silencioso, rápido y casi imperceptible. Un video captado en Tlalnepantla muestra el momento exacto en que un delincuente a bordo de una motoneta sustrae el celular de una mujer sin que ella lo note.

El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando el sujeto aprovechó un descuido para extraer el teléfono del bolsillo trasero del pantalón y escapar a toda velocidad.

El caso se volvió viral y encendió las alertas sobre esta modalidad de robo conocida como “al paso”.

¿CÓMO OPERAN?

Este tipo de robos se caracteriza por:

Ataques rápidos (menos de 5 segundos)

Uso de motocicletas para huir

Aprovechamiento del descuido de la víctima

Objetivos fáciles: bolsillos traseros o celulares visibles

CONSEJOS CLAVE PARA EVITAR ROBOS

Para reducir el riesgo, toma en cuenta estas recomendaciones:

1. Evita bolsillos traseros

Nunca guardes el celular en lugares visibles o de fácil acceso.

2. Mantente alerta

Especialmente en calles concurridas o cuando alguien se acerca en moto.

3. Usa el celular con precaución

Evita manipularlo cerca de la vía pública o al borde de la acera.

4. Guarda el teléfono en bolsillos delanteros o bolsos cerrados

Preferiblemente con cierre o seguridad adicional.

5. Observa tu entorno

Si notas movimientos sospechosos, cambia de dirección o aléjate.

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