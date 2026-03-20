Noche de cine nacional: Red Uno presenta dos producciones que no te puedes perder

Este sábado tiene un plan distinto: pantalla, historia y orgullo nacional. En el marco del Día del Cine Boliviano, Red Uno alista una programación especial con dos producciones que prometen atrapar al público de principio a fin.

Cada 21 de marzo, Bolivia rinde homenaje a Luis Espinal, figura clave en la defensa de los derechos humanos y referente del cine comprometido en el país. En ese contexto, la televisión abre espacio para recordar y celebrar el talento nacional.

21:00 — HISTORIA Y FUGA EN EL TITICACA

La primera propuesta de la noche será Esperar en el lago, que se emitirá a las 21:00.

Dirigida por Okie Cárdenas, la película revive uno de los episodios más impactantes de la historia política boliviana: la fuga de 72 presos políticos en 1972, durante la dictadura de Hugo Banzer.

Filmada en locaciones de Cochabamba y La Paz, la cinta reconstruye la vida en la Isla de Coati, en el lago Titicaca —conocida como “la Alcatraz boliviana”— y muestra cómo un grupo de detenidos organizó un partido de fútbol como distracción para ejecutar su escape.

DOMINGO 22 A LAS 22:05 — HEROÍSMO Y RESISTENCIA

La noche continúa el domingo 22 a las 22:05 con Avaroa. Sol de Gloria, una producción que rescata uno de los momentos más simbólicos de la historia nacional.

Dirigida por Camilo Maldonado y producida por Omar Terrazas, la película narra la resistencia en Calama en 1879, cuando un grupo de civiles, liderado por Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera, enfrenta a las tropas chilenas en medio de una clara desventaja.

Con un elenco joven encabezado por Gabriel Palenque, la cinta busca conectar con nuevas generaciones y mantener viva la memoria histórica del país.

UNA NOCHE PARA CONECTAR CON LO NUESTRO

Dos historias, dos momentos clave y una sola noche para redescubrir el cine boliviano.

Este sábado no es cualquier sábado.

Es una invitación a mirar, sentir y recordar quiénes somos… a través del cine.

Mira la programación en Red Uno Play