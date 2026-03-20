Noche de cine nacional: Red Uno presenta dos producciones que no te puedes perder

En conmemoración al Día del Cine Boliviano, Red Uno presenta una noche especial con dos películas nacionales que rescatan historia, identidad y emoción. Una cita imperdible para los amantes del cine.
20/03/2026 13:06
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Este sábado tiene un plan distinto: pantalla, historia y orgullo nacional. En el marco del Día del Cine Boliviano, Red Uno alista una programación especial con dos producciones que prometen atrapar al público de principio a fin.
Cada 21 de marzo, Bolivia rinde homenaje a Luis Espinal, figura clave en la defensa de los derechos humanos y referente del cine comprometido en el país. En ese contexto, la televisión abre espacio para recordar y celebrar el talento nacional.
21:00 — HISTORIA Y FUGA EN EL TITICACA
La primera propuesta de la noche será Esperar en el lago, que se emitirá a las 21:00.
Dirigida por Okie Cárdenas, la película revive uno de los episodios más impactantes de la historia política boliviana: la fuga de 72 presos políticos en 1972, durante la dictadura de Hugo Banzer.
Filmada en locaciones de Cochabamba y La Paz, la cinta reconstruye la vida en la Isla de Coati, en el lago Titicaca —conocida como “la Alcatraz boliviana”— y muestra cómo un grupo de detenidos organizó un partido de fútbol como distracción para ejecutar su escape.
DOMINGO 22 A LAS 22:05 — HEROÍSMO Y RESISTENCIA
La noche continúa el domingo 22 a las 22:05 con Avaroa. Sol de Gloria, una producción que rescata uno de los momentos más simbólicos de la historia nacional.
Dirigida por Camilo Maldonado y producida por Omar Terrazas, la película narra la resistencia en Calama en 1879, cuando un grupo de civiles, liderado por Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera, enfrenta a las tropas chilenas en medio de una clara desventaja.
Con un elenco joven encabezado por Gabriel Palenque, la cinta busca conectar con nuevas generaciones y mantener viva la memoria histórica del país.
UNA NOCHE PARA CONECTAR CON LO NUESTRO
Dos historias, dos momentos clave y una sola noche para redescubrir el cine boliviano.
Este sábado no es cualquier sábado.
Es una invitación a mirar, sentir y recordar quiénes somos… a través del cine.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
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