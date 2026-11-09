VIDEO: Una madre abrió la puerta del baño y encontró a su hija bañando a varios patitos

La madre de una niña de tres años se sorprendió al oír el ruido de la ducha en casa y encontrar, al abrir la puerta del baño, a su hija bañando a una familia de patos.

"Beatriz ya ha hecho esto antes, cuando la madre patito era pequeña. Esta vez, me sorprendió porque trajo a los patitos y el pato vino con él. Mi reacción, incluso sabiendo que ella está dispuesta a estas aventuras, es de sorpresa. Principalmente porque el pato participó juntos en el juego", se ríe la madre de Bia, Natália Peixoto.

La situación, como dice su madre, no es rara: una residente de Triunfo, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, Beatriz, o más bien Bia, como se la conoce, creció rodeada de animales y libertad.

Y fue precisamente esta rutina, capturada sin guion por su madre, Natália Peixoto, la que la chica conquistó a miles de personas en internet. Hoy en día, el perfil de la familia cuenta con más de 500 mil seguidores — y encanta construyendo la relación de la chica con las mascotas.

"No es nada forzado, no es nada armado. Solo cojo el teléfono y grabo nuestra rutina y se vuelve viral", dijo Natália a g1 en mayo de este año.

Relación con los animales

Aunque las imágenes recuerdan la vida cotidiana de una granja, la familia vive en una casa convencional, con un gran patio y alejada del centro de la ciudad: suficiente para alojar una yegua, un gato, ovejas, gallinas, una mini vaca, una yegua, un conejo, un perro y, por supuesto, una familia de patos. Y cada uno tiene su propia relación con la chica.

"Cuando ella [Bia] sale por la mañana, tiene que ver a todos. Si no hay alguna, me pregunta 'mamá, ¿dónde está Pompom?', quién es la gallina, '¿dónde está Donata?', quién es la pata, 'la Princesita?', ¿quién es el conejo?", dice Natália.

Fuente: g1.