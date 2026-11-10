Trendy Fashion Week 2026: Red Uno transmitirá mañana todo el glamour desde Santa Cruz

¡Prepárate para vivir una noche llena de glamour, creatividad y mucho estilo! Este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 20:00 hrs. Red Uno, mediante sus plataformas digitales y Xona Streaming, te llevan toda la emoción del Trendy Fashion Week 2026, uno de los encuentros más esperados de la moda boliviana, con una transmisión especial en vivo desde Santa Cruz de la Sierra.

La pasarela se encenderá para mostrar el talento, la innovación y las nuevas propuestas que buscan posicionar el diseño nacional en escenarios internacionales. Bajo el concepto "Bolivia crea, el mundo atiende", el evento reunirá a reconocidos diseñadores, nuevas promesas de la moda y estudiantes que demostrarán que el talento boliviano tiene mucho que mostrar.

Trendy Fashion Week 2026

La cita se desarrollará este 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), con una propuesta que promete convertir cada pasarela en una explosión de tendencias, elegancia y creatividad.

Entre los diseñadores destacados estarán Liliana Castellano, Rosita Hurtado y Galo Sánchez, quienes compartirán escenario con estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda de la UPSA.

Red Uno te acerca a cada detalle de la pasarela, los diseños, las propuestas y el talento que está marcando el rumbo de la moda boliviana.

La invitación está hecha: este miércoles, conéctate con Red Uno, y sé parte de una noche donde Bolivia demuestra que tiene creatividad, identidad y talento para conquistar el mundo.