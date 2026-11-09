¡Bautizo a lo grande! Adolescente recibe 100.000 dólares, departamento y camioneta en ostentosa fiesta en Sucre

La ciudad de Sucre, Bolivia, fue escenario de un acontecimiento que ha acaparado todas las miradas y se ha vuelto viral en las redes sociales. Lo que tradicionalmente suele ser una ceremonia religiosa de carácter íntimo o familiar se convirtió en un evento multitudinario y de lujo extremo: el bautizo de un adolescente llamado Andre Yhair, cuyos regalos y despliegue de celebración sorprendieron a propios y extraños.

Siguiendo la costumbre arraigada en el país de entregar y exhibir los obsequios en plena fiesta y frente a todos los asistentes, el joven agasajado recibió un paquete de obsequios valuado en una cifra sumamente elevada. Entre los presentes destacaron:

100.000 dólares en efectivo y también bolivianos , los cuales fueron portados de manera llamativa en prendas cubiertas con tiras de billetes durante el evento.

Un departamento totalmente nuevo.

Una camioneta de alta gama.

La organización de la fastuosa celebración estuvo a cargo de su madre, Ana Yhaneth, mientras que el rol de madrina recayó en su tía Sara.

El evento no escatimó en detalles ni en entretenimiento. La celebración contó con la presencia de reconocidos grupos musicales que amenizaron la jornada, entre ellos Los Brothers de Bolivia, Sabor Real, La Pantera y Magnus.

Las imágenes y videos del acontecimiento no tardaron en circular masivamente por plataformas digitales, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios ante la magnitud de los obsequios entregados al adolescente.

Vea el video: