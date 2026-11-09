¿Qué significa que se caiga un diente durante un sueño? Esto dice la ciencia

Nuevas investigaciones desentrañan los misterios detrás del fenómeno onírico más consultado en la red y explican qué factores determinan su aparición constante en millones de personas.
09/11/2026 18:50
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Despertar con la sensación de haber perdido las piezas dentales o notar cómo se desmoronan en la boca es una experiencia que millones de personas experimentan cada noche alrededor del planeta.
Este acontecimiento nocturno se posiciona de forma indiscutible como el contenido sobre sueños más consultado en las plataformas digitales, generando una enorme curiosidad en lectores de diversas latitudes, de acuerdo a lo que reporta el portal Ahora.
Las causas psicológicas de la inestabilidad emocional
Respuestas desde la neurociencia y la biología
Lejos de los mitos populares que asociaban este tipo de vivencias nocturnas con presagios negativos o tragedias familiares en la región, la ciencia demuestra que no existe ninguna capacidad predictiva.
Se trata simplemente de un mecanismo mediante el cual el cerebro traduce emociones complejas para llamar nuestra atención sobre áreas específicas de la vida que se sienten inestables.
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