No fue por amor: esta es la razón por la que se arrodillan para pedir matrimonio

La emblemática escena de una persona arrodillada con un anillo en la mano se mantiene como uno de los símbolos más universales del compromiso afectivo en la sociedad actual. Este icónico ritual romántico no surgió como un capricho contemporáneo, sino que hunde sus profundas raíces en prácticas ancestrales vinculadas al respeto y la jerarquía, de acuerdo a lo que reporta Infobae.

Protocolos de poder y sumisión

En las antiguas cortes del Imperio persa, el protocolo de saludo exigía postrarse o tocar el suelo con la frente según la diferencia de estatus entre los interlocutores. Esta práctica, conocida históricamente como proskynesis, demostraba una total deferencia que con el tiempo trascendió fronteras geográficas y culturales.

Durante la Edad Media, la genuflexión adquirió un valor fundamental tanto en el ámbito religioso como en el secular dentro de la sociedad feudal. Los guerreros se arrodillaban ante sus monarcas durante las ceremonias de investidura para sellar un solemne juramento de lealtad inquebrantable.

A partir del siglo XI, los códigos caballerosos del llamado amor cortés introdujeron una visión de devoción absoluta hacia las damas de la nobleza. En este contexto idealizado, los caballeros demostraban su entrega a través de inclinaciones y posturas respetuosas que anticipaban las futuras expresiones románticas.

La transformación hacia el afecto

A lo largo del Renacimiento y el Romanticismo, el matrimonio dejó de entenderse como un simple acuerdo estratégico entre familias para basarse en la afinidad emocional. Esta profunda evolución favoreció que gestos tradicionales de reverencia adoptaran un significado puramente sentimental y afectivo.

En la actualidad, este tradicional acto continúa arraigado en el imaginario colectivo, aunque reinterpretado bajo los valores modernos de la reciprocidad y la libertad. Más allá de las normas estrictas, las parejas contemporáneas redefinen este icónico símbolo histórico para adaptarlo a su propia complicidad y visión de futuro.