¡Le salió caro el chiste! Quiso demostrar que las serpientes "no son aterradoras" y por poco pierde un dedo

Las redes sociales volvieron a ser escenario de un momento de máxima tensión cuando un conocido creador de contenido de pesca y aventuras al aire libre, conocido como FishLikeMike, protagonizó un arriesgado encuentro con la fauna silvestre. Con su característico estilo irónico, el aventurero compartió un clip intentando convencer a sus seguidores de que las serpientes "no son tan aterradoras", frase que acompañó la publicación justo antes de casi terminar con una dolorosa mordedura.

En las imágenes, el pescador se adentra en un río con la intención de atrapar una serpiente acuática directamente con las manos. Sin embargo, lejos de mostrarse dócil, el animal reacciona de forma molesta, lanzando múltiples ataques e intentando morderlo en repetidas ocasiones, llegando incluso a abalanzarse contra la cámara que el aventurero sostenía con la otra mano.

Encuentros virales y antecedentes de alto riesgo

No es la primera vez que FishLikeMike acapara la atención en plataformas como YouTube y TikTok con este tipo de situaciones al límite mientras practica la pesca deportiva:

Serpiente de agua del norte (Northern Water Snake): En diversas jornadas de pesca de lubinas (bass fishing), el creador se ha topado con esta especie acuática, la cual ha demostrado una actitud sumamente agresiva al ser manipulada o al intentar morder directamente los equipos de grabación.

Incidentes en zanjas de riego: En clips cortos compartidos con su audiencia, ha documentado cómo ejemplares locales intentan atacarlo tanto a él como a la cámara en entornos cercanos a labores de pesca.

El peligro de la cascabel (Timber Rattlesnake): Uno de sus videos más virales en el noreste de Estados Unidos —específicamente en Pensilvania— muestra el momento exacto en que una serpiente de cascabel se defendió, hizo sonar su característico cascabel y terminó lanzando una violenta mordedura contra su cámara GoPro.

Vea el video: