¿Qué pasará este 13 de noviembre? Esta es la inquietante profecía de Baba Vanga

Con el calendario marcando solo unos días de diferencia respecto al supuesto evento, la figura de Baba Vanga vuelve a acaparar la atención mundial al viralizarse una profecía que promete cambiar para siempre nuestra perspectiva del universo.
10/11/2026 18:45
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A solo unos días de cumplirse la fecha fijada para el 13 de noviembre del 2026, una supuesta profecía atribuida a la célebre clarividente Baba Vanga ha encendido el debate digital en el mundo entero.
Las redes sociales se han inundado de especulaciones sobre la inminente aparición de una enorme nave extraterrestre surcando los cielos terrestres.
La viralización de esta narrativa ha provocado que miles de usuarios se pregunten si estamos ante el umbral de un acontecimiento extraordinario o frente a otro bulo digital.
Expertos en fenómenos virales recuerdan que este tipo de interpretaciones suelen carecer de sustento histórico comprobable, aunque su alcance masivo logra cautivar a audiencias de todas las latitudes.
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