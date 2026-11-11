¿Habrá apagón mundial de 3 días? Esto debe tener tu mochila de emergencia

Mientras crecen las compras por impulso en plataformas digitales, expertos enfatizan la prudencia, el equipamiento básico y la fe.
10/11/2026 23:55
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La circulación de mensajes en plataformas digitales sobre un supuesto apagón global fijado para este 17 de noviembre ha desatado incertidumbre y compras impulsivas a nivel global y local.
Ante la falta de pronunciamientos oficiales que respalden dicho escenario, los expertos señalan que la prioridad debe centrarse en una preparación responsable ante cualquier contingencia real.
Elementos clave de la mochila de emergencia
La recomendación técnica ante desastres o interrupciones de servicios básicos consiste en contar con insumos para cubrir al menos 72 horas. Para armar este kit preventivo, se deben priorizar los siguientes artículos esenciales:
La contención emocional y la fortaleza espiritual
Más allá del abastecimiento material, diversos analistas y líderes de opinión remarcan la importancia de fortalecer la salud mental y los valores personales ante la desinformación. Mantener la fe, la serenidad y la solidaridad comunitaria resulta tan crucial como las provisiones físicas para gestionar con serenidad los momentos de incertidumbre.
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