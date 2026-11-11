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¿Habrá apagón mundial de 3 días? Esto debe tener tu mochila de emergencia

Mientras crecen las compras por impulso en plataformas digitales, expertos enfatizan la prudencia, el equipamiento básico y la fe.

Ximena Rodriguez

10/11/2026 23:55

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Foto: Red Uno.

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La circulación de mensajes en plataformas digitales sobre un supuesto apagón global fijado para este 17 de noviembre ha desatado incertidumbre y compras impulsivas a nivel global y local.

Ante la falta de pronunciamientos oficiales que respalden dicho escenario, los expertos señalan que la prioridad debe centrarse en una preparación responsable ante cualquier contingencia real.

Elementos clave de la mochila de emergencia

La recomendación técnica ante desastres o interrupciones de servicios básicos consiste en contar con insumos para cubrir al menos 72 horas. Para armar este kit preventivo, se deben priorizar los siguientes artículos esenciales:

  • Alimentación e hidratación: Agua potable y raciones de alimentos no perecederos de consumo directo.
  • Iluminación y comunicación: Linterna con baterías de repuesto, radio portátil, silbato y batería externa cargada para dispositivos móviles.
  • Salud y primeros auxilios: Botiquín equipado y medicamentos recetados de uso habitual para la familia.
  • Documentación y recursos: Identificaciones y papeles clave en bolsas herméticas, dinero en efectivo y agenda física de contactos.
  • Abrigo e higiene: Muda de ropa, mantas térmicas, insumos de aseo y artículos para bebés, adultos mayores o mascotas.

La contención emocional y la fortaleza espiritual

Más allá del abastecimiento material, diversos analistas y líderes de opinión remarcan la importancia de fortalecer la salud mental y los valores personales ante la desinformación. Mantener la fe, la serenidad y la solidaridad comunitaria resulta tan crucial como las provisiones físicas para gestionar con serenidad los momentos de incertidumbre.


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