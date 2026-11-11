El portal 11/11 es interpretado por la numerología como una fecha asociada con la intuición, la renovación personal y el inicio de nuevos proyectos. Estas son algunas prácticas vinculadas con la jornada.
11/11/2026 10:51
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Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se abre el denominado portal energético 11/11, una fecha que, según las creencias de la numerología, está relacionada con la intuición, la renovación personal y la posibilidad de iniciar nuevos proyectos.
La particularidad de este año es la combinación de los números 11, 22 y 5, a los que se atribuyen significados vinculados con la inspiración, la construcción de objetivos y los cambios.
La numeróloga Marcela Matteucci, directora del Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires, explicó que el número 11 es considerado un número maestro asociado con la sensibilidad, la intuición y la creatividad, de acuerdo a El Clarín.
Según la especialista, esta fecha invita a mirar hacia el interior, reconocer los propios deseos y definir qué proyectos se quieren concretar.
¿Por qué el portal 11/11 de 2026 es especial?
Dentro de la numerología, el 11 representa la inspiración y la intuición. Al sumar el día y el mes (11 + 11), se obtiene 22, conocido como el "maestro constructor", relacionado con la capacidad de convertir ideas en proyectos concretos mediante la organización, el compromiso y la constancia.
A esta combinación se suma el número 5, resultado de la suma numerológica de la fecha de 2026, y que se asocia con la libertad, los cambios y la flexibilidad.
Matteucci resume esta combinación con tres acciones: "Escuchar con el 11, construir con el 22 y abrirse a otras posibilidades con el 5".
La experta aclara que no se trata de esperar que la fecha resuelva los problemas o cumpla los deseos por sí sola, sino de aprovecharla para reflexionar y orientar las decisiones personales.
Cinco rituales para realizar durante el 11/11
Entre las prácticas más difundidas para esta fecha se encuentra la manifestación, que consiste en escribir deseos, visualizar objetivos y dedicar tiempo a la reflexión.
Estas son algunas de las actividades asociadas al portal:
Escribir 11 deseos: elaborar una lista de objetivos personales, laborales o emocionales.
Meditar a las 11:11: dedicar unos minutos a la concentración y reflexión.
Agradecer: reconocer las experiencias positivas y los aprendizajes.
Dejar atrás situaciones negativas: escribir aquello que se desea cambiar o superar.
Visualizar nuevos proyectos: imaginar metas y pensar qué acciones permitirían alcanzarlas.
Estas prácticas forman parte de tradiciones espirituales contemporáneas y pueden utilizarse como ejercicios personales para organizar objetivos.
Aunque el 11/11 es considerado por algunas corrientes numerológicas como una fecha especial, no existe evidencia científica de que ese día se abra una puerta energética o se produzcan transformaciones físicas particulares.
La denominación se utiliza de manera simbólica para representar un momento de introspección, renovación y establecimiento de propósitos.
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