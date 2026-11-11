Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se abre el denominado portal energético 11/11, una fecha que, según las creencias de la numerología, está relacionada con la intuición, la renovación personal y la posibilidad de iniciar nuevos proyectos.

La particularidad de este año es la combinación de los números 11, 22 y 5, a los que se atribuyen significados vinculados con la inspiración, la construcción de objetivos y los cambios.

La numeróloga Marcela Matteucci, directora del Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires, explicó que el número 11 es considerado un número maestro asociado con la sensibilidad, la intuición y la creatividad, de acuerdo a El Clarín.

Según la especialista, esta fecha invita a mirar hacia el interior, reconocer los propios deseos y definir qué proyectos se quieren concretar.

¿Por qué el portal 11/11 de 2026 es especial?

Dentro de la numerología, el 11 representa la inspiración y la intuición. Al sumar el día y el mes (11 + 11), se obtiene 22, conocido como el "maestro constructor", relacionado con la capacidad de convertir ideas en proyectos concretos mediante la organización, el compromiso y la constancia.

A esta combinación se suma el número 5, resultado de la suma numerológica de la fecha de 2026, y que se asocia con la libertad, los cambios y la flexibilidad.

Matteucci resume esta combinación con tres acciones: "Escuchar con el 11, construir con el 22 y abrirse a otras posibilidades con el 5".

La practica de la meditación. Foto:RR.SS.

La experta aclara que no se trata de esperar que la fecha resuelva los problemas o cumpla los deseos por sí sola, sino de aprovecharla para reflexionar y orientar las decisiones personales.

Cinco rituales para realizar durante el 11/11

Entre las prácticas más difundidas para esta fecha se encuentra la manifestación, que consiste en escribir deseos, visualizar objetivos y dedicar tiempo a la reflexión.

Estas son algunas de las actividades asociadas al portal:

Escribir 11 deseos: elaborar una lista de objetivos personales, laborales o emocionales.

Meditar a las 11:11: dedicar unos minutos a la concentración y reflexión.

Agradecer: reconocer las experiencias positivas y los aprendizajes.

Dejar atrás situaciones negativas: escribir aquello que se desea cambiar o superar.

Visualizar nuevos proyectos: imaginar metas y pensar qué acciones permitirían alcanzarlas.

Estas prácticas forman parte de tradiciones espirituales contemporáneas y pueden utilizarse como ejercicios personales para organizar objetivos.

Aunque el 11/11 es considerado por algunas corrientes numerológicas como una fecha especial, no existe evidencia científica de que ese día se abra una puerta energética o se produzcan transformaciones físicas particulares.

La denominación se utiliza de manera simbólica para representar un momento de introspección, renovación y establecimiento de propósitos.