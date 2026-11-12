Frankie Muniz, el recordado protagonista de "Malcolm", fue hospitalizado tras sufrir un grave accidente de autos

Una profunda preocupación reina en el mundo del entretenimiento y del deporte motor luego de que Frankie Muniz, conocido globalmente por dar vida a Malcolm en la célebre comedia Malcolm in the Middle (popularizada en la región como Malcolm el de en medio), sufriera un severo accidente automovilístico este miércoles 11 de noviembre.

El hecho ocurrió en el legendario circuito Daytona International Speedway, ubicado en Florida, mientras el intérprete de 40 años realizaba vueltas de práctica a bordo de un Ford Mustang Dark Horse R. Muniz se preparaba para disputar la exhibición benéfica Proud to Honor Veterans Day Classic, evento en el que representaría a la Fuerza Aérea de EE. UU. junto al piloto de NASCAR Austin Cindric.

El impacto dejó serios daños estructurales en el vehículo. De acuerdo con información revelada por el medio Entertainment Tonight, personal de socorro tuvo que cortar el techo del auto para lograr extraer al actor de entre los fierros retorcidos.

Posteriormente, Muniz fue trasladado de urgencia a un centro médico local para someterse a una evaluación exhaustiva. A través de un comunicado oficial, Ford Racing y la escudería del piloto enviaron un mensaje de tranquilidad a sus seguidores:

"Frankie Muniz se vio involucrado en un incidente mientras practicaba. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional. Se encuentra despierto y alerta, pero no competirá en la carrera."

Por su parte, los ingenieros de Ford descartaron que el choque fuera provocado por una falla mecánica previa. Aunque el actor permanece bajo observación y fuera de peligro vital, su participación en la competencia quedó cancelada de inmediato. Trascendió que su excompañero de elenco Bryan Cranston (quien interpretó a su padre, Hal, en la serie) tenía previsto acompañarlo en boxes durante la jornada.

De estrella de televisión a las pistas profesionales

Aunque en Sudamérica y el resto del mundo se le recuerda con afecto por encarnar al brillante hijo medio de la familia Fox entre 2000 y 2006 —e incluso por su reciente regreso en la miniserie Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta en Disney+—, Muniz lleva años dedicado de lleno al automovilismo profesional.

Actualmente compite a tiempo completo en la NASCAR Craftsman Truck Series con el equipo Reaume y se coronó recientemente campeón de la clase Am en la categoría Pirelli GT4 America. Este incidente en Daytona marca su segundo gran susto del año, tras sufrir otro choque el pasado mes de abril en el circuito de Bristol Motor Speedway.