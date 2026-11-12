(Fotos) Estos son los disturbios en España tras la huelga general

Madrid, 11 nov (EFE).- La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España discurrió con discrepancia de datos de seguimiento entre los sindicatos y las empresas, con el transporte público afectado, carreteras cortadas por trabajadores y manifestaciones en varias ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona.

Además, durante la jornada hubo al menos cuarenta detenidos en incidentes con las fuerzas policiales.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, consideraron un "éxito" la protesta laboral, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir subidas salariales frente al coste de la vida.

Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron, y afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en sectores como la industria, la logística y el transporte.

Marchas multitudinarias

Unas 120.000 personas se manifestaron en Madrid por la tarde, según la Delegación del Gobierno, en una marcha en la que los movimientos sociales tomaron el protagonismo, entre proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?".

"Gobierno y patronal, alianza criminal", fue otro de los lemas coreados con el Sindicato de Inquilinas en la cabecera, que cifraron los asistentes en 400.000, detrás de un pancarta que rezaba '11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos'.

Detrás, marchaban los líderes sindicales de CCOO y UGT con una pancarta que decía '11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios'.

"Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos (...)", afirmó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu.

Los manifestantes agitaron sus llaves mientras gritaban contra los caseros y recordaban a Maricarmen Abascal, mujer cuyo desahucio y posterior muerte marcaron el inició de esta movilización social.

En Barcelona, la manifestación congregó a 50.000 personas en el centro de la ciudad, según datos de la Guardia Urbana (policía municipal).

Los gritos para exigir medidas ante la crisis de la vivienda, repiques de llaves y lemas a favor de continuar "la lucha" protagonizaron esa marcha.