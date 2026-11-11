Maestros urbanos cumplen nueve días de huelga y alistan nuevas medidas

Los maestros urbanos retornaron a las aulas este miércoles 11 de noviembre, tras dos jornadas de paro movilizado; sin embargo, las protestas continúan con piquetes de huelga de hambre que cumplen nueve días.

El Magisterio anunció que este viernes realizará una conferencia nacional en La Paz para definir nuevas medidas de presión y analizar la propuesta de diálogo del Ministerio de Educación.

La huelga de hambre se mantiene en diferentes regiones del país y, según informó el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, la medida reúne a cerca de 200 profesores a nivel nacional. El dirigente aseguró que el sector no tiene previsto levantar las protestas mientras no se definan nuevas determinaciones en el encuentro nacional.

“Nosotros vamos a continuar en la huelga. Hoy vamos a estar en el noveno día. Estamos cerca de los 200 huelguistas a nivel nacional. Vamos a mantenernos acá en esta medida”, manifestó Chávez, al ratificar que los piquetes seguirán activos mientras el Magisterio evalúa los siguientes pasos de su movilización.

El dirigente explicó que este viernes se reunirán en la ciudad de La Paz representantes de las 31 federaciones del Magisterio Boliviano. Cada organización enviará a cinco profesores para participar de la conferencia, instancia en la que se determinará la continuidad y alcance de las medidas de presión, además de la posible asistencia a una reunión con el Gobierno.

Respecto a la propuesta de diálogo impulsada por el Ministerio de Educación, con la intermediación de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, Chávez señaló que existe predisposición del sector para conversar, pero aclaró que las condiciones y la asistencia deberán ser definidas en el encuentro nacional.

Asimismo, aseguró que las medidas anunciadas anteriormente no fueron descartadas y continúan vigentes. Entre ellas mencionó un paro de 72 horas, la posibilidad de un paro indefinido, marchas y la continuidad de la huelga de hambre.

Chávez también anunció que estudiantes de las escuelas normales comenzarán sus propias movilizaciones ante la preocupación por un posible cierre de estos centros de formación docente.