Liberan a estudiantes y docentes arrestados tras los enfrentamientos en la Autopista La Paz-El Alto

Estudiantes y docentes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo fueron liberados entre las 23:30 del martes y las primeras horas de este miércoles, luego de ser detenidos durante los enfrentamientos con la Policía registrados en la autopista La Paz-El Alto, en el marco de las movilizaciones del Magisterio Urbano contra la descentralización de la educación.

De acuerdo con el reporte policial, los maestros y estudiantes fueron arrestados después de obstruir el paso vehicular en los carriles de subida y bajada de la autopista. Las autoridades señalaron que los movilizados habrían actuado de manera violenta durante las protestas.

El abogado de los liberados, Rancy Yana, indicó que no existían elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados por el presunto delito de instigación pública a delinquir. También anunció que, junto a la Federación de Maestros Urbanos, presentarán denuncias por el accionar policial y los presuntos excesos durante la intervención.

“Ellos no han participado y tampoco el informe de la acción directa ha podido demostrar los suficientes elementos de convicción o ninguna prueba de que ellos hayan participado en el delito calificado”, manifestó el jurista.

Asimismo, denunció un presunto ingreso irregular a las instalaciones de la Escuela Industrial y señaló que un docente habría resultado herido durante los enfrentamientos. Según el abogado, el afectado habría sido alcanzado por un balín y recibió atención médica.

Magisterio cumple nueve días de huelga de hambre

Mientras se concretaba la liberación de los detenidos, los maestros urbanos continuaban con sus medidas de presión. Este miércoles cumplen el noveno día de huelga de hambre y ratificaron que mantendrán la protesta hasta alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Desde la Confederación Nacional de Maestros Urbanos se informó que se recibió una invitación abierta al diálogo, gestionada mediante la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el sector decidió convocar a una instancia orgánica para definir su participación.

También se anunció que este viernes se realizará una conferencia nacional con los 31 ejecutivos departamentales y regionales, en la que analizarán la convocatoria y establecerán una posición frente al Gobierno.

El Magisterio Urbano cumplió un paro de 48 horas y advirtió que continuará con las movilizaciones hasta que el Gobierno descarte la descentralización de la educación. Además, anunció que maestros del interior del país podrían llegar a La Paz para sumarse a los piquetes de huelga de hambre.

La dirigencia también denunció agresiones durante las protestas y aseguró que existen más de 30 heridos. El conflicto continúa sin una fecha definida para el diálogo ni un acuerdo entre el sector movilizado y las autoridades.