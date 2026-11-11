Ministro de Educación sobre movilizaciones: “Se excedieron con el bloqueo”

En el marco de la segunda jornada de paro nacional contra la descentralización de los institutos técnicos, el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés Chávez, advirtió que los manifestantes "se excedieron con el bloqueo" tras violentos cierres en la autopista La Paz-El Alto.

El titular de la cartera educativa confirmó la magnitud del operativo policial al señalar que "la información que tengo es que hay 30 maestros arrestados y ni siquiera son todos maestros creo que algunos son estudiantes".

Al evaluar las acciones registradas en las inmediaciones del Instituto Pedro Domingo Murillo, la autoridad subrayó la severidad de las medidas tomadas en el sector de Achachicala.

Sanjinés indicó que "estamos en un Estado de Excepción, regulado por una ley; no se pueden llevar adelante ciertas acciones de protesta, ha habido excesos durante el bloqueo que se ha hecho, se han encendido llantas, se ha bloqueado el paso, con amenazas a quienes conducían".

La autoridad gubernamental detalló que en las movilizaciones no solo intervinieron actores locales, sino también delegaciones movilizadas desde diversos puntos del departamento.

Al respecto, Sanjinés explicó que "en el bloqueo participaron docentes que pertenecen a otros institutos técnicos de las zonas rurales de La Paz y también de la ciudad", respaldando el reporte emitido por las autoridades académicas del establecimiento.

El conflicto de fondo radica en el plan estatal para transferir la gestión de los centros tecnológicos a las Gobernaciones, un cambio de esquema que enfrenta la resistencia sindical por el control de recursos e ítems, según lo que señala Sanjinés.

Ante este escenario, la autoridad concluyó que "el centralismo otorga poderes no solo al poder Ejecutivo sino también a las dirigencias sindicales", por lo que remarcó que "el magisterio debe entender que es un nuevo esquema de país, ya no se definen los temas educativos simplemente entre la dirigencia nacional del Magisterio y el Ministerio".