Gobierno denuncia coimas en el INE Potosí y manejo irregular en CNS

El viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló nuevos presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Potosí y la Caja Nacional de Salud (CNS). El primer caso involucra cobros irregulares a funcionarios y proveedores, mientras que el segundo está relacionado con el desembolso de más de Bs 95,8 millones mediante procedimientos administrativos observados.

La autoridad explicó que ambas denuncias fueron remitidas a las instancias correspondientes y que se busca establecer el destino de los recursos, así como las posibles responsabilidades de exfuncionarios y exautoridades.

INE Potosí: denuncian cobros de Bs 100 a Bs 500

García informó que la investigación en el INE Potosí comenzó a partir de una denuncia con reserva de identidad, que alertaba sobre supuestos cobros de dinero al personal durante junio de 2025.

Según explicó, los montos exigidos habrían variado entre Bs 100, Bs 200 y Bs 500, dependiendo del nivel salarial de cada funcionario.

Sin embargo, el rastreo financiero realizado por el Viceministerio de Transparencia permitió identificar movimientos económicos que superaban ampliamente las cantidades inicialmente denunciadas.

“Una de las personas había reportado más de 580.000 bolivianos que resultan ser depósitos que no corresponden a sus sueldos, no corresponden a aguinaldos, no corresponden a ningún ingreso jurídicamente válido”, afirmó.

La autoridad también aseguró que se detectaron transferencias bancarias realizadas por proveedores del INE a cuentas de los exfuncionarios investigados.

“Hemos encontrado transferencias de parte de proveedores del INE a las cuentas de estas personas, es decir, lo que comúnmente denominamos como coimas, como diezmos”, sostuvo.

Cuatro exfuncionarios denunciados ante la Fiscalía

El viceministro precisó que la denuncia alcanza inicialmente a cuatro exfuncionarios del INE Potosí, entre ellos la exadministradora departamental, el exencargado de la institución y otros dos trabajadores administrativos que presuntamente realizaban las recaudaciones.

La denuncia fue presentada el 5 de noviembre ante la Fiscalía Departamental de Potosí y ya cuenta con un fiscal asignado.

García no descartó que las investigaciones se amplíen a otras personas si se identifican nuevos elementos sobre el destino de los recursos.

Según la autoridad, el dinero pudo haber sido utilizado para beneficio personal o entregado a otras personas, hipótesis que todavía deben esclarecerse dentro del proceso penal.

CNS: investigan desembolsos por más de Bs 95 millones

En el segundo caso, García denunció presuntas irregularidades en el manejo de Bs 95.872.591 de la Caja Nacional de Salud durante la gestión 2023.

La autoridad explicó que los recursos fueron entregados a cuatro personas mediante cinco cheques, utilizando el mecanismo administrativo denominado fondos en avance.

Según la denuncia, el dinero debía destinarse supuestamente a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, pese a que estas contrataciones debían cumplir procedimientos establecidos en la normativa pública.

“A estas cuatro personas se les entrega 95 millones 872.000 bolivianos para que supuestamente se hagan cargo de los trámites de adquisición de medicamentos, de insumos médicos”, manifestó.

García cuestionó que se haya utilizado esa modalidad para desembolsar montos tan elevados.

Un funcionario recibió dos cheques por más de Bs 42 millones

Entre las operaciones observadas, el viceministro mencionó el caso de Constantino Carlos Colque Huarachi, quien habría recibido dos cheques, uno por Bs 40 millones y otro por más de Bs 2 millones.

“Jamás sería admisible jurídicamente que una institución le dé, como en el caso del señor Constantino Carlos Colque Huarachi, dos cheques y le diga: ‘Señor, usted hágase cargo de las compras’”, cuestionó.

García explicó que, por los montos involucrados, las adquisiciones debían realizarse mediante los mecanismos de contratación pública correspondientes.

La denuncia también comprende a integrantes del directorio que habrían autorizado la modalidad utilizada para efectuar estos desembolsos.

Solicitan rastrear el destino del dinero

El viceministro informó que se solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar un seguimiento de los movimientos bancarios para establecer dónde terminaron los recursos desembolsados por la CNS.

“Estamos solicitando que la Unidad de Investigaciones Financieras haga el rastreo de dónde han ido a parar esos 95 millones de bolivianos”, indicó.