Spencer asegura que no saldrá del país y niega vínculos con Mariaca y Saucedo

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, aseguró que no abandonará Bolivia ni escapará de las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de autoridades judiciales con el exfiscal general Roger Mariaca y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Spencer rechazó las acusaciones que circulan en su contra y aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer cualquier sospecha sobre su participación en hechos de corrupción o narcotráfico.

“Aquí estamos, no nos vamos a escapar y nunca nos vamos a ir del país. Aquí nos eligieron y aquí vamos a estar”, manifestó la autoridad.

“Yo nunca me voy a escapar”

Consultado sobre la posibilidad de abandonar Bolivia, como ocurrió con Romer Saucedo, Spencer descartó esa opción y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones.

“Yo nunca me voy a escapar porque tengo la convicción plena de que he sido formado con principios y valores y que no estoy en el tema de narcotráfico ni en esta red de corrupciones”, afirmó.

El presidente del Consejo de la Magistratura sostuvo que tiene responsabilidades familiares y laborales que lo mantienen en el país.

Asimismo, aseguró que las autoridades pueden investigar cualquier presunta relación suya con los casos que involucran a exautoridades judiciales.

Niega vínculos delictivos con Mariaca y Saucedo

Spencer explicó que su relación con Roger Mariaca y Romer Saucedo se desarrolló en el ámbito institucional, mediante reuniones y actividades relacionadas con la administración de justicia.

“La relación que tenemos entre Romer Saucedo, Mariaca y todas las autoridades que forman parte del Órgano Judicial y del Ministerio Público solo es en el tema institucional”, señaló.

Aunque reconoció que las relaciones de amistad pueden surgir durante el trabajo, negó haber participado en actividades delictivas.

“Si nosotros como autoridades estamos vinculados, pues nos vamos a someter a los procesos”, afirmó.

La autoridad reiteró que el Consejo de la Magistratura está dispuesto a entregar documentos y facilitar las investigaciones correspondientes.

Rechaza denuncia sobre supuesto vuelo privado con Saucedo

Durante la entrevista, Spencer también respondió a las declaraciones del vocal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, quien denunció que el 9 de enero de 2026 el titular de la Magistratura y Romer Saucedo habrían llegado a Trinidad en un vuelo privado para participar en la inauguración del año judicial.

Spencer negó haber utilizado un vuelo chárter y aseguró que tampoco permitió que particulares financiaran viajes privados para él.

“Nunca, Juan Carlos, nadie me pagó un vuelo privado. Y nunca voy a permitir que alguien pague un vuelo para que yo pueda viajar”, sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado sobre el vuelo que utilizó específicamente el 9 de enero, reconoció que no recordaba si había viajado mediante una aerolínea comercial.

Por esta razón, anunció que solicitará información a las instancias administrativas correspondientes para verificar los antecedentes del traslado.

“Voy a pedir la información (...) quién ha hecho los pagos correspondientes, en qué vuelo yo he podido llegar”, explicó.

Pide investigar y demostrar las acusaciones

El presidente del Consejo de la Magistratura cuestionó los señalamientos difundidos en redes sociales y pidió que cualquier denuncia sea respaldada con pruebas.

Asimismo, aseguró que colaborará con el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia y otras instituciones que requieran información sobre su gestión.

“Siempre vamos a dar la cara, no nos vamos a ocultar y vamos a estar prestos a cualquier acto que quiera realizar el Ministerio Público”, manifestó.

Spencer también consideró necesaria una reforma del sistema judicial y reiteró su pedido de modificar la Ley 025 para ampliar las atribuciones disciplinarias del Consejo de la Magistratura.