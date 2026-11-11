¡La música, la nostalgia y la emoción vuelven a encender el escenario más grande de la televisión boliviana! Después de una intensa gala de eliminación, La Gran Batalla arranca este martes 10 de noviembre una nueva semana de competencia con una temática que promete transportar a los televidentes a otras épocas a través de canciones inolvidables. Rubén Boix y Natalie Vargas, acompañados de sus respectivas academias, serán los primeros en asumir este nuevo desafío.

Ahora, los participantes que permanecen en carrera se preparan para afrontar una temática diferente, en la que deberán combinar interpretación, coreografía y creatividad para sorprender al jurado.

Rubén Boix y la Academia New Dance serán uno de los equipos protagonistas de esta noche.

El famoso y sus bailarines volverán a la pista con una nueva propuesta musical, buscando demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas.

El segundo equipo que subirá al escenario será el de Natalie Vargas y la Academia Idols Dance.

La participante y sus bailarines se preparan para presentar una propuesta inspirada en las canciones que marcaron distintas generaciones.

La nueva semana de La Gran Batalla estará dedicada a los éxitos musicales del recuerdo.

Se trata de una propuesta que invita a revivir canciones que acompañaron diferentes etapas de la vida de los televidentes y que, con el paso de los años, continúan despertando emociones.

La cita es este martes 10 de noviembre, desde las 20:45, por la señal de Red Uno.