Educadora propone dar certidumbre a los maestros para reducir el conflicto

La garantía del pago de los salarios es uno de los principales puntos que deberían abordarse en el conflicto del magisterio urbano, según la educadora Micaela Princiotto, quien consideró que una mayor claridad sobre este aspecto podría reducir las protestas contra la descentralización de la educación.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, Princiotto señaló que comprende la preocupación de los maestros ante la posibilidad de que algunas competencias educativas pasen a los gobiernos departamentales.

Sin embargo, sostuvo que la descentralización también puede contribuir a responder de manera más cercana a las necesidades de cada región.

"¿Está asegurado el salario del maestro si la competencia pasa a las gobernaciones?, yo creo que si se define mejor ese punto, de pronto pudiera bajar el nivel de protesta", manifestó.

La educadora explicó que las regiones tienen distintas características y necesidades, por lo que considera necesario avanzar hacia una administración educativa que permita atender sus particularidades.

"La descentralización es importante y necesaria. No puede ser que en el siglo XXI sigamos que por un simple documento tengamos que recurrir a La Paz y todo dependa de la parte central del Ministerio de Educación", afirmó.

No obstante, remarcó que la preocupación salarial de los docentes debe ser atendida mediante garantías concretas. A su criterio, el Tesoro General de la Nación debe asegurar los recursos para cubrir los sueldos, sin trasladar esa responsabilidad directamente a municipios o gobernaciones que podrían no tener capacidad económica para asumirla.

"Yo entiendo que el salario, de todas maneras, tiene que ser pagado por el Tesoro General del país. No puede ser que una alcaldía por sí sola asuma el compromiso de pago del maestro", sostuvo.

Por otra parte, Princiotto cuestionó que el conflicto llegue a esta etapa de la gestión educativa sin una solución, debido al perjuicio que genera en los estudiantes. Consideró que ambas partes deben retomar las conversaciones y priorizar el interés de niños y adolescentes.